В Челябинске представят новый «Календарь знаменательных и памятных дат», который приурочен к 90-летию региона. В хронике издания будет 500 различных дат, связанных с историей и культурой Южного Урала. Презентация календаря пройдет в главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки 11 января в 15:00, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«„Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область“ — одно из самых известных изданий региона. Это старейший издательский проект Публичной библиотеки, который более 60 лет информирует читателей о самых значимых юбилеях в истории края», — рассказала директор Публичной библиотеки Наталья Диская.
История издания началась в 1962 году, и с тех пор его выпуск почти не прерывался. Сегодня над созданием сборника трудится уже третье поколение авторов. В этом году в издании собрано 500 дат, связанных с природой, историей, политикой, экономикой и культурой Челябинской области. Также 24 авторские статьи рассказывают об интересных объектах, событиях и персонах региона.
Добавим, что ранее, 8 декабря, состоялась торжественная юбилейная церемония, посвященная 125‑летию Челябинской областной универсальной научной библиотеки, с участием руководителей города и области, профильных министерств и общественных деятелей. Публичка отмечает юбилей под девизом «Больше чем библиотека».
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