«Календарь знаменательных и памятных дат» Челябинской области презентуют к 90‑летию региона

Его представят 11 января в челябинской публичной библиотеке

«„Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область“ — одно из самых известных изданий региона. Это старейший издательский проект Публичной библиотеки, который более 60 лет информирует читателей о самых значимых юбилеях в истории края»,

— рассказала директор Публичной библиотеки Наталья Диская.