Какую зарплату челябинцам ждать в январе

Вместо полного месяца из‑за праздников россияне отработают половину

Январь 2026 года станет одним из самых коротких рабочих месяцев — из-за новогодних каникул с 1‑го по 11‑е число фактически отработать предстоит всего 15 дней. Несмотря на это, размер зарплаты у большинства челябинцев не уменьшится, а у некоторых даже вырастет — благодаря повышению федерального МРОТ.

Оклад останется прежним

Зарплата по окладу — это фиксированная сумма за месяц, которая не зависит от количества рабочих дней, если сотрудник выполнил свою норму.

В производственном календаре на январь 2026 года норма рабочего времени составляет 17 дней (включая праздники). Поскольку праздничные дни входят в эту норму и оплачиваются, работник, отработавший все 15 фактических дней, получит полный оклад.

При этом аванс в январе может оказаться маленьким — около 27% от оклада, так как в первой половине месяца всего четыре рабочих дня. Впрочем работодатели вправе изменить порядок расчета для января, чтобы поддержать сотрудников.

Что изменится с 1 января 2026-го

С нового года федеральный МРОТ повысится до 27 093 рублей. Все работодатели обязаны пересчитать зарплаты сотрудникам, чьи доходы были на уровне минимальной планки. Таким работникам начисление за январь автоматически увеличится.

Кстати, с 1 сентября 2025 года регулярные премии включаются в расчет среднего заработка, что также влияет на итоговые выплаты.

Почасовая оплата

При почасовой оплате зарплата зависит только от фактически отработанных часов — праздничные дни в этом случае не оплачиваются.

Выплаты за январь могут быть разнесены: аванс — до конца января, оставшаяся часть — до 15 февраля. Если дата выплаты попадает на выходной, деньги должны поступить заранее.

На карту в январе может прийти меньше обычного, так как часть январской зарплаты часто выплачивается досрочно — еще в декабре, перед новогодними праздниками.

Таким образом, короткий январь не станет поводом для уменьшения зарплаты, а низкооплачиваемым категориям работников и вовсе принесет рост доходов.