Какой в Челябинской области будет осень‑2022

Своими наблюдениями поделилась челябинский климатолог

Лето в этом году порадовало жителей Челябинской области разнообразием погоды: июнь в регионе был холодным, июль, вопреки прогнозам синоптиков, — жарким. В августе стоит довольно теплая для нашего региона погода. А какой в Челябинской области будет осень? Своими наблюдениями и предположениями с журналистом ИА «Первое областное» поделилась челябинский климатолог — доцент кафедры геоэкологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ Екатерина Пестрякова.

«В этом году погода очень похожа на 1974—1975 годы, когда была жестокая засуха. И вот после такой засухи обычно сухо. Поэтому, по моим наблюдениям, осень должна быть сухой и довольно теплой. Конечно, если не помешают блокирующие антициклоны, которые в Европе с ума сходят (лето в этом году в ряде европейских стран выдалось очень жарким и сухим. — Прим. ред.)», — рассказала Екатерина Пестрякова.

Однако, по ее словам, в том же 1975 году в Англии была аномальная жара, а в странах около Средиземного моря было влажно и прохладно. Таким образом, блокирующий антициклон может, наоборот, принести похолодание и дожди.

«Даже в прошлом году лето было жарким и сухим, а сентябрь, вопреки всему, холодным», — напомнила эксперт.

В Челябинском гидрометеоцентре пока не комментируют погоду на ближайшие несколько месяцев. Если же смотреть на прогноз, опубликованный на популярных сервисах, то можно предположить, что в сентябре в этом году средняя температура будет выше, чем обычно по области: от +15 до +17 градусов против +10, +12 градусов.

