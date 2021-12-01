Какой уход нужен губам в зимние месяцы

Как защитить кожу от повреждения холодом

Кожа губ отличается особой чувствительностью, поэтому с приходом холодов она моментально шелушится, становится сухой, обветривается. Предотвратить негативное воздействие зимнего сезона на губы поможет комплексный уход.

«Главное, пользоваться специальными бальзамами или кремами для губ. Наносятся средства несколько раз в день, а также на ночь. Приобретать лучше гипоаллергенную косметику. Ароматизаторы, ментол, ланолин, оксибензон и фенол — нежелательные компоненты состава», — отмечают дерматологи.

Включение вазелина, церамидов, диметикона, диоксида титана или оксида цинка, масел: минерального, конопляного, касторового, карите оно же ши, указывает на повышенную эффективность средств.

Помады, от которых появляется жжение — такие обычно используются для увеличения объема губ, усугубляют проблему, поэтому при подобных неприятных реакциях от косметики следует отказаться.

Степень механического воздействия на губы следует минимизировать, не облизывайте их, не кусайте, не зажимайте между ними предметы из металла, типа скрепок и заколок.

Дополнительная помощь губам оказывается увлажнителем воздуха, оптимальной влажностью помещения считается уровень в 50–60%.