Какой будет зима: приметы на день осеннего равноденствия

Погода и природа подскажут, ждать ли морозов

По народным приметам августа в 2024/2025 году в Челябинской области можно ждать умеренную мягкую зиму. В день осеннего равноденствия свои особенности, по которым наши предки определяли погоду.

Длина светового дня 22 сентября примерно равна длине ночи. Дальше темное время суток будет преобладать над светлым. Проще говоря, темнеть будет рано, а рассветать — поздно.

Самый короткий световой день наступит 21 декабря и с этой даты снова пойдет в рост. В народе говорят: «Солнце повернет на лето».

А пока мы радуемся осени и отмечаем детали дня осеннего равноденствия. Ведь по нему наши предки определяли характер зимней погоды.

Выходите на прогулку и посмотрите вокруг. Ива резко сбросила листву — зима будет скорой. В этом году ива и не думает быстро расставаться с нарядом. Поздний и дружный листопад обещает суровую и длинную зиму.

Жительница Челябинской области Ирина давно и с интересом наблюдает за природой, ведет дневник погоды и сверяет, совпадают ли народные приметы. По ее наблюдениям, нас ждет умеренная мягкая зима. Такие выводы она сделала по дням в августе, которые определяют зимние месяцы.

15 августа — Степан Сеновал. Степанов день и несколько последующих дней указывали, каким будет сентябрь. Эти дни в Челябинской области были теплыми. И сентябрь выдался ласковым и солнечным — примета сработала.

17 августа — Авдотья Малиновка, ее соотносят с ноябрем. Если Авдотья светлая, как было на Южном Урале, значит, начало зимы будет мягким.

18 августа — Евстигней Житник. Он дает подсказку на декабрь. В этот день было ясно и жарко. Можно надеяться, что теплым будет и декабрь.

Характер января определяет Мирон Ветрогон, 21 августа.

«Хуже всего, если на Мирона будут мощные полевые вихри. Их не было, значит, не ждем и сильных морозов. С интересом наблюдаю за природой и вижу, что народные приметы актуальны и действительно помогают угадать погоду», — отмечает Ирина.

Что можно и чего нельзя делать в день осеннего равноденствия, мы рассказывали ранее.