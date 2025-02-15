Какой будет весна в Челябинской области: определяем в праздник Сретения Господня

И вспоминаем историю православного праздника

Ежегодно 15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Это важный — двунадесятый — церковный праздник, который переводится как «встреча» и считается символической границей между Ветхим и Новым Заветом. Но интересен и народный праздник Сретения, в который, как верили наши предки, зима встречается с весной. А еще в этот день определяли, какой будет весна. Подробнее о том и другом празднике — в материале ИА «Первое областное».

Православный праздник: история и смысл

У древних иудеев была традиция приходить в иерусалимский храм на 40-й день после рождения сына и приносить очистительную жертву. Так сделала и дева Мария. Придя в храм, она встретилась со старым Симеоном, который когда-то переводил Священное Писание с иврита на греческий и принял за ошибку факт, что Спасителя родит непорочная девушка. Он было уже собирался исправить слово «дева» на «жена», то есть женщина, но в тот момент ему явился ангел и сказал, что тот не умрет, пока не увидит ребенка и не убедится в правдивости пророчества. Так Симеон прожил непростую и очень долгую жизнь и наконец увидел Иисуса. Взяв его на руки, он произнес: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко». Вскоре после этого Симеон умер, как того давно желал.

Смыслов у этого праздника несколько. Философское значение Сретения — встреча Ветхого Завета с Новым, старого языческого мира и мира христианства. Второе значение — встреча с Богом. Симеон встретился с Господом, проявив радость и смирение, и стал примером того, как принять Бога. Также этот праздник показывает, что встреча с Богом несет освобождение и радость: увидев Иисуса, Симеон получил желаемое им избавление от земной жизни и обретение покоя. По словам священнослужителей, похожее чувство верующие испытывают, когда впервые приходят в храм.

Традиции народного праздника Сретения

Наши предки считали, что в этот праздник зима встречается с весной. Они говорили: «Солнце на лето поворачивает, а зима — на мороз». Считалось, что в Сретение приходят последние зимние морозы, а после уже начинается весна. Но бывало и так, что уже в Сретение начиналось потепление. В любом случае после этого праздника крестьяне уже не отправлялись в дальний путь на санях, считая такое путешествие опасным, и приступали к хозяйственно-полевым работам.

А еще наши предки считали, что весна будет такой, каким выдастся праздник. Если на Сретение тепло, значит, и весна будет теплой, а урожай хорошим. Если же ударил мороз, то зима отступит не скоро и весна будет поздней. Судя по сегодняшней погоде — а синоптики обещают от −3 до −8 градусов, — весна будет нехолодной. Но все же стоит помнить, что погода — дама капризная и непостоянная.

Материал создан ИА «Первое областное» на основе открытых источников