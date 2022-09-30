Какой будет погода в Челябинске в октябре 2022 года

Солнце уходит, а заморозки и снег становятся нормой

С золотой осенью на Южном Урале ассоциируется октябрь. Начало этого месяца обычно радует жителей теплой, сухой погодой и обилием солнца. Однако в этом году синоптики не обещают нам позднего бабьего лета.

«Октябрь бывает разным. В целом погода подчиняется циклам. Очередной теплый октябрь мы ждем в 2025 году, а этот и следующий будут прохладными»,

— говорит доктор географических наук, профессор ЮУрГУ климатолог Надежда Рассказова.

Первый день месяца будет таким же холодным, как конец сентября: от 0 до −5 градусов ночью, и всего +4...+9 днем. Но уже со второго числа синоптики ждут потепление: до +2 градусов ночью и до +13 днем. К середине недели станет еще теплее. Но аномального тепла все-таки ждать не стоит.

Солнечных, ясных дней в картах синоптиков на октябрь почти не видно, а пасмурных предостаточно.

До середины октября может потеплеть до +15 градусов. А в 20-х числах дневные температуры опять упадут до +3...+5 градусов.Челябинцы уже столкнулись с первыми заморозками и снегом. Для второго месяца осени они — обычное дело. В октябре даже может установиться снежный покров, но пока еще временный. Постоянный снег ляжет после ноябрьских праздников.

К концу октября на Южном Урале возможны первые метели, гололед и отложение мокрого снега на ветках и проводах. Были случаи, когда в Челябинской области в октябре гремели грозы. Правда, это случается крайне редко.