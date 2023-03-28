Какой будет финансовая независимость страны, определили на правительственной стратсессии

В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Сегодня, 28 марта, в Москве прошла стратегическая сессия по обеспечению финансового суверенитета. Ее провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Алексей Текслер как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» внес на сессии несколько предложений, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Открывая заседание, Михаил Мишустин подчеркнул, что нужно создавать дополнительные источники для финансирования экономики, формировать пул «длинных денег», чтобы была возможность реализовывать сложные проекты, в том числе, в сфере высоких технологий.

«В прошлом году удалось сгладить последствия санкций. Были расширены операции в валютах дружественных стран взамен доллара и евро, благодаря чему бизнес сейчас может осваивать новые рынки сбыта. А банки в итоге нарастили и корпоративный, и розничный кредитные портфели», — напомнил председатель правительства.

Среди дополнительных мер поддержки экономики — новый тип индивидуальных инвестиционных счетов и программа долгосрочных сбережений. Кроме того, появится единый налоговый вычет: он позволит снизить налоги на сумму тех средств, которые были вложены в эти долгосрочные инструменты в отчётном году.

Планируется расширить систему гарантий сохранности сбережений — по аналогии с той, которая сейчас действует для банковских вкладов.

Еще одной важной задачей стало создание условий для возвращения компаний в отечественную юрисдикцию.

«Во время отчёта в Государственной Думе я подробно говорил об упрощении „прописки“ организаций с российскими корнями, благодаря чему в специальные административные районы на островах Октябрьский и Русский только в прошлом году „переехали“ 83 организации», — поделился данными Михаил Мишустин.

В проработке находится вопрос о начале выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах. Есть также идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры и национальных индикаторов, облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов.

В рамках сессии с рядом предложений выступил Алексей Текслер, который является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

«Составляющая часть финансового суверенитета — это не только страновая устойчивость, это и устойчивость бюджетов регионов, включая муниципалитеты. Многое уже сделано. Коммерческие кредиты переведены в бюджетные, обеспечена инвестиционная ликвидность через инфраструктурные бюджетные кредиты. Но нужно продолжать добиваться финансовой самостоятельности максимального количества регионов, о чем в том числе говорил президент», — резюмировал губернатор.