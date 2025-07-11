Какой азиатский курорт выбрать, чтобы не помешали дожди

Эксперты рекомендуют несколько популярных мест

Один из самых популярных курортов среди российских туристов — остров Бали в Индонезии. Туристический сезон там длится с апреля по октябрь, летом отдыхающих больше всего. Июль — самый теплый месяц. В остальные летние месяцы тоже очень жарко, однако из-за высокой влажности такие температуры переносятся легче, сообщает сайт Om1.ru со ссылкой на OneTwoTrip. Сезон дождей длится примерно с октября по март, так что смело езжайте на Бали, пока он не начался.

Для любителей малолюдных курортов больше подойдет остров Ява в Индонезии, сезон дождей там продолжается с ноября по март.

Если вы собираетесь в Таиланд, обратите внимание на острова Панган и Самуи, в августе и июле на них дождей нет.

Российские туристы также часто отдыхают на Шри-Ланке. Для отпуска выбирайте курорты на восточном побережье, там сезон дождей продолжается с октября по май. Один из самых популярных курортов на восточном побережье — Тринкомали.

Кратковременные дожди летом идут в Нячанге во Вьетнаме и на островах Борнео и Лангкави в Малайзии. Там устанавливается так называемый переходный сезон: не слишком жарко, не очень влажно, но осадки все же есть. Статистика говорит, что в отелях Таиланда останавливаются обычно на 5,2 дня, в Индонезии на 4,6 дня, а на Шри-Ланке на 5 дней.

Текст: Алиса Шакирова