Какое занятие продлевает человеку жизнь

Заботе о здоровье понадобится уделить несколько минут в день

Человек всегда будет стремиться найти ключ к долголетию и пробовать все возможные способы, служащие этой цели. К одному из таких вариантов можно отнести прогулки в парке.

Под пристальное внимание ученых попали порядка пяти тысяч человек в возрасте 40–85 лет, которых просили отводить физической активности по несколько минут ежедневно.

«Хватит и десятиминутной дополнительной активности, чтобы снизить годовую смертность на 7%. Если на упражнения отводить по 20 минут, летальность уменьшится на 13%, если по 30 — то на все 17%», — сообщается об анализе.

Каждому участнику эксперимента полагался акселерометр, измеряющий ускорение, если говорить проще, шагомер. Исследователи определили, что достаточно ходить по 10 минут ежедневно, чтобы жить дольше. Прогулки, кстати, как и велоезда, например, укрепляют не только физическое, но и ментальное здоровье.

Напомним, что нормой для человека считаются физические нагрузки, занимающие не менее 150 минут в неделю.