Какими фруктами можно снизить высокий сахар

Показатели глюкозы корректируются продуктами питания

Если поддерживать концентрацию глюкозы в крови в пределах нормы, можно предупредить формирование сахарного диабета. А наличие в рационе определенных фруктов может даже содействовать в установлении допустимых значений и профилактике эндокринного заболевания.

«При анализе данных почти 7700 испытуемых было установлено, что участники эксперимента, съедавшие до двух порций цельных фруктов ежедневно, сократили риски появления у себя диабета на 36% в пятилетней перспективе», — говорится об исследовании.

При регулярном потреблении свежих фруктов отмечается лучшая чувствительность к инсулину. Иначе говоря, у людей вырабатывается меньше этого гормона, служащего для понижения концентрации глюкозы в крови, что благоприятно сказывается на здоровье. А вот при гиперинсулинемии повреждаются кровеносные сосуды, из-за чего развивается гипертония и сердечные патологии.

Сахароснижающее действие фруктов обеспечивают два вида клетчатки — растворимая и нерастворимая, при таком сочетании замедляется всасываемость сахаров в кровь. Добиться должного эффекта можно при помощи яблок, абрикосов, киви, слив, клементинов, персиков.