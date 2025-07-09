Каким в Челябинской области будет остаток лета: приметы на Давида Земляничника

И чего не следует делать в этот день

Сегодня, 9 июля, по народному календарю отмечается день Давида Земляничника. В этот день чтят память греческого святого Давида Солунского и отправляются в лес по ягоды: считается, что они поспевают именно к этому дню. А еще с праздником связано множество примет и поверий. О некоторых из них расскажем в нашем материале.

Сразу несколько поверий связаны с земляникой. Например, наши предки первую ягоду всегда съедали, загадав желание, — считалось, что оно обязательно сбудется. Беременные хранили в карманах листок земляники — к легким родам. Также считалось, что листок этой ягоды в кармане позволит без проблем взять в долг.

Множество примет связано с погодой. Считалось, что если на Давида Земляничника тепло и солнечно — так будет до конца лета. А если дождливо — значит, и остаток лета будет ненастным. Сегодня, кстати, в Челябинской области прогнозируют до +28 градусов.

Аномальная жара, согласно приметам, предвещает засуху в предстоящие 40 дней. Ветер горячий — никаких грибов до осени.

А если вы все-таки отправитесь сегодня в лес за земляникой, обратите внимание, много ли ягод. Если да — зима будет морозной и снежной.

Существует и немало запретов. Так, в этот день не рекомендуется играть свадьбу — семейная жизнь продлится недолго. Не следует примерять чужие вещи или украшения — можно притянуть неудачи их владельца. А еще сегодня лучше обойтись без конфликтов, чтобы не навлечь неприятностей на всю семью.