Каким будет 2025 год: челябинский астролог дала прогноз

В нем есть возможности роста, точки обострения и хорошие новости

Перед началом нового года люди интересуются астрологическими прогнозами. Кто-то ищет в них ориентиры, другие — поддержку, третьи заглядывают в прогнозы из любопытства.

Можно ли полагаться на общие астропрогнозы и как к ним относиться, рассказывает игропрактик, преподаватель астрологии из Челябинской области Ольга Мунтанина.

«Астрология основывается на принципе „Все в мире едино“ или „Все, что наверху, подобно тому, что внизу“, сформулированном еще в древности Гермесом Трисмегистом. То есть планеты, их положение на небе — не причина, а индикаторы событий. Они лишь нам подсказывают, чего ожидать», — говорит астролог.

Ольга объясняет, что астрологический прогноз на будущее не дает фатального предсказания ситуаций. Ведь будущее не может быть в точности известно никому — это противоречит самой жизни, самой задумке Творца. Но описать наиболее вероятные тенденции вполне можно. Именно тенденции, потому что в конкретике это могут быть миллионы вариантов. И от нас зависит, какой стороной они к нам обернутся. Это можно сравнить с прогнозом погоды. Например, мы можем услышать, что завтра мороз. Но ведь от нас зависит, как мы при этом оденемся, чтобы не замерзнуть.

Итак, какие же тенденции ожидаются на будущий 2025 год, по данным челябинского астролога.

Время перемен наступило давно, об этом указывали различные знамения на небе. Например, знаковым было соединение трех планет: Юпитера, Сатурна и Плутона в 2020 году. Это заложило различные циклы переустройства мира, самый малый из них — примерно 20 лет.

2025 год нельзя будет назвать серым и обычным. Он будет результативнее, чем предыдущий. 2025-й — непростой, резкий, быстрый и несущий перемены, неожиданности разного плана, а также продолжение перемен уже существующих.

В 2024 году произошел переход Плутона в знак Водолея, где он пробудет до 2043—2044 года. Мы ощутим новый виток глобальных перемен. Перемены нужны всегда, но, к сожалению, они будут больше разрушительного характера, так как Плутон — планета-хирург.

Кстати, как и в 2024‑м, ожидается немалая по интенсивности солнечная активность. А значит большая социальная активность, насилие, нестабильность, в том числе и в эпидемиологической обстановке.

«Теорию такой связи когда-то выдвинул не астролог, но человек, который уважал это знание, — Александр Чижевский, российский и советский биофизик», — отмечает Ольга Мунтанина.

Полугодовой период с 1 апреля запомнится изменениями, новыми целями, ограничениями и пересмотром планов, переменами во власти. Будет как в известном выражении «Первое апреля — никому не верю», только продлится это полгода. Могут быть так называемые «чистки» мировоззрения, вскрытия тайн с мероприятиями принудительного характера.

Потихоньку заканчивается расцвет интереса к искусству, музыке, танцам, психологии и эзотерики, который длился почти 14 лет. Интересы начнут меняться в сторону упрощения, конкретики, техники и военной доктрины. Религиозные и мировоззренческие, национальные интересы общества обострятся и станут более открытыми, начнут подходить к некоему рубежу, перейдем который мы еще не в 2025 году.

Сглаживать эти ограничения будет другая тенденция: доступ к информации все-таки пока еще достаточно прост. Возможности роста, успеха и обучения получают все, а не только элита. Станет больше общения, общественных мероприятий, организаций, сообществ. Под конец этого периода многие даже почувствуют усталость от этого, потому что тут будет актуальна пословица: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Только «зайцев» будет гораздо больше двух.

Развитие IT-технологий, нейросетей, интернета и в целом науки пойдет семимильными шагами. Начнутся предпосылки реформ в образовании, которые будут продолжаться в последующие 6—7 лет.

Соблюдать особую осторожность надо в травмоопасные, напряженные периоды, которые при этом являются и довольно активными и насыщенными событиями. В этот раз их очень много: декабрь 2024‑го — февраль 2025‑го, со второй декады апреля до середины мая, почти весь июнь, с конца июля до третьей декады августа, сентябрь, со второй половины октября — весь ноябрь, вторая половина декабря, а также все периоды затмений. Во все эти периоды будут продолжаться вспышки активности по всему миру.

В периоды затмений также надо проявлять повышенную концентрацию и следить за знаками вокруг. Это время очень судьбоносно, пространство предъявляет нам то, что мы заслужили: как награды, так и воздаяния. Два затмения произойдут в марте — 14‑го и 29‑го, и два в сентябре — 7‑го и 21‑го. Оба эти месяца, а не только сами дни затмений, будут ознаменованы указанными выше кармическими энергиями.

«Хочется закончить общий прогноз хорошими новостями, которые есть в любом периоде. Сложно бывает всегда, но надо помнить о самом главном для человека — его семье и доме. И во второй половине года как раз активируется тема семьи, детства, материнства. Возможно, станет больше законопроектов, льгот по этим направлениям. Также будут продолжать развивать направления патриотического характера», — заключает астролог.