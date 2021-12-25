Каким будет 2022 год для всех знаков зодиака

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Завершается календарный год, уже через неделю мы вступим в 2022-й, люди полны новых надежд и желаний. Хозяйкой следующего года является планета Венера, она отвечает за коллективное сознание, трансляцию чувств и любви. Об этом ИА «Первое областное» рассказала челябинский астролог Елена Грушина, а также подготовила гороскоп для всех знаков зодиака.

«Можно ожидать бум супружества и рождения детей, поэтому активно будут развиваться вопросы поддержки молодых семей, детского воспитания и образования. Венера очень любит и ценит семью, поэтому будут предприняты меры для поддержки семьи как ячейки общества», — рассказала астролог Елена Грушина.





Наша собеседница считает, что год будет посвящен вопросам искусства и культуры. Традиционные формы высокой культуры значительно трансформируются и могут изменить формат. Они также будут требовать компенсации и поддержки от государства.

«Все больше будут набирать обороты недорогие и более популярные форматы искусства, а именно антреприза, концертная деятельность, шоу-бизнес и представления. Могут появляться новые форматы совмещения направлений, например «ресторан + театр», либо «кино + ресторан» и другие формы. Люди будут больше собираться семьями и культурно отдыхать вместе. Дружеские или семейные рестораны и зоны отдыха, а также детские зоны будут развиваться бурными темпами. Культурную и информационную среду будет определять верхушка культурной богемы и шоу-бизнеса, поэтому все больше будет желающих заработать в сфере поп-культуры и досуга. Людям захочется больше хлеба и зрелищ. Социальные сети, которые позволяют хорошо монетизировать свои таланты и способности, а также дают возможность сверкнуть на сцене, будут пользоваться большим спросом», — считает астролог.

Что касается каждого знака зодиака отдельно, легче всего в этом году будет Рыбам, они получат максимальную поддержку Венеры. Сложнее всего будет Девам, так как они довольно прагматичные и сухие на проявление чувств и эмоций. Нейтральное влияние — Рак и Лев. Знакам Сатурна (Козерог и Водолей) будет относительно легко, много возможностей раскроется.

«Сложнее будет знакам Марса (Овен и Скорпион) — они могут поддаться искушениям и наследить сильно. Знакам Венеры (Весы и Телец) будет довольно легко в году. Близнецам (знак Меркурия) будет легко, так как они умеют флиртовать и общаться. Знакам Юпитера (Стрелец) будет сложновато, так как они за морально устойчивую любовь», — прокомментировала Елена Грушина.

У Овнов активно будут раскрываться чувства и желания. Проявятся амбиции и воля победить в любом случае. Захочется все просто и конкретно, а получится все не так, как хочется. Могут проявиться как благородство и рыцарство, так и ограниченность и снобизм.

Телец. Мягкость, гармоничные желания, уравновешенность. Стремление к стабильности постоянства, желание все сделать красиво, уютно и спокойно. Сложно будет принимать изменения. Могут проявиться потребительские мотивы, служение материи, жадность.

Близнецы. Много флирта и общения, тяга к общению, разного рода компаниям, обсуждениям и диспутам. Стремление к образованию и желанию узнавать новое. Однако многое будет поверхностно и несерьезно, интеллектуальные критерии — самые важные.

Рак. Ориентиры на семью и родителей, стремление к сохранению домашней обстановки, поиск душевного равновесия и спокойствия. Будет стремление сохранить традиции, патриотизм, но при этом могут проявляться инфантильные желания.

Лев. Желание нравиться. Жажда любви и поклонения, театральность в проявлении чувств. Стремление к творчеству, красоте и праздникам. Будет желание передать эти качества детям, но при этом могут проявлять и эгоизм, и надменность.

Дева. Рационализм и аналитичность чувств и желаний, стремление постигнуть искусство и культуру с помощью рациональных инструментов, расчетливость, поиск выгоды, сложно проявить любовь.

Весы. Тяга к эстетике и красоте, желание создавать красивое. Стремление к мирному решению вопросов, дипломатичность. Однако могут проявляться такие чувства, как холодность, желание держать дистанцию, обидчивость, что не разделяют их идеи.

Скорпион. Стремление реализовать все свои желания, захочется всего и сразу, поэтому может использовать разные способы для получения желаемого результата, даже идти по головам. Может поддаваться коллективным настроениям, проявлять садизм.

Стрелец. На его поведение будут влиять социальные установки, чувства и желания. Важно быть как все, так как у него силен дух коллективизма. Будет желание получить уважение и престиж, что может привести либо к духовной гармонии, либо отсутствию критичности и подражанию кому-либо.

Козерог. Твердость чувств и желаний, тяга к устойчивости, порядку, логичности и ясности. Может создать образ, на который хочет быть похожим. Этому и будет следовать. Возможно проявление упрямства и ограниченности.

Водолей. Захочется быть оригинальным, сделать что-то необычное и нетрадиционное, что находится вне рамок восприятия. Будет желание всех поразить и удивить. Может раскачивать темы свободы и независимости.

Рыбы. Мягкость, забота о ближнем. Создание покоя, понимания, любви, гармонии, душевного единения. Проявление чувства вселенской любви и гармонии.