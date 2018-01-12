/ «Каким был прошедший год?» Челябинцы оценили 2017 год

Социологи выяснили настроение горожан.

Каждый второй житель Челябинска назвал прошедший год скорее хорошим. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС. 57% опрошенных горожан оценили минувшие 12 месяцев как «хорошие» и «скорее хорошие».



Вроде бы должен был внушить осторожный оптимизм тот факт, что доля позитивно оценивших 2017 год на 2,9% выше показателя, зафиксированного год назад. Однако, вместе с ростом числа оптимистов, увеличилось и число респондентов, давших прошедшему году негативную оценку: с 33,9% в 2016 году до 38,2% в 2017. Кроме того, настораживает серьезная отрицательная динамика выбора респондентами позиции «плохой» для характеристики прошедшего лично для респондента — на 12,5% за год. — рассказала сайту «Первый областной» специалист челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова.

Как отмечают социологи, количество неопределившихся заметно сократилось, что обеспечило рост количества респондентов в оставшихся категориях.