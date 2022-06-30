Какие звезды и созвездия можно увидеть на ночном небе этим летом

Астрономический ликбез от «Первого областного» для дачников и походников

Астрономы считают лето не самым лучшим временем для наблюдений за звездами. Но когда нам, неспециалистам, любоваться ими, если не летом? Чтобы это любование было осмысленным и не только доставило удовольствие, но и расширило знания наших читателей об окружающем мире, ИА «Первое областное» подготовило детальный путеводитель по звездному небу с рассказом о самых интересных объектах на нем. Найти порядок в хаотичной россыпи небесных светил нам помогла директор астрономического комплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло.

В пользу наблюдений за звездами именно в теплое время года говорит еще и такой факт: летнее небо мы знаем гораздо хуже зимнего. Темнеет поздно, светает рано — когда любоваться светилами? Многие из нас хорошо знают и легко найдут на небе Ориона, Большую Медведицу и другие зимние созвездия. Ведь они встречают нас, когда в трескучий мороз мы выходим утром из дома, или провожают вечером на обратном пути. А как насчет Пегаса или Змееносца? То-то же! Но теперь вы будете знать эти и другие летние созвездия как свои пять пальцев и сможете удивить знакомых астрономической эрудицией в деревне, на даче или в походе.

В поисках «летнего треугольника»

Мы не зря говорим именно о загородных территориях. Подальше от огней большого города, желательно там, где вообще нет искусственных источников света, — это лучшее место для наблюдений.

Если вам повезет с погодой (нынешним летом везение особенно актуально) и ночь будет ясной, то первым делом следует посмотреть почти вертикально вверх и найти три яркие звезды, образующие на небе большой неправильный треугольник. Этот треугольник — отправная точка нашего путешествия. Астрономы называют его «летним треугольником».

Длинная сторона воображаемого треугольника соединяет звезды Денеб и Альтаир. Третья звезда — Вега. Все они принадлежат к разным созвездиям. Денеб находится в «хвосте» созвездия Лебедя, которое легко узнать по характерным очертаниям летящей птицы. Альтаир сверкает в «голове» созвездия Орла, которого выдают раскинутые по обеим сторонам от Альтаира «крылья». А вот чтобы усмотреть в созвездии Лиры музыкальный инструмент, придется напрячь воображение. Легче просто принять на веру утверждение древних звездочетов — это лира.





Скажем несколько слов об упомянутых звездах. Они не зря такие яркие: все это очень большие и горячие светила. А Денеб — и вовсе гигант. Если бы он вдруг оказался на месте Солнца, то его поверхность касалась бы Земли. Ну, как касалась — наша планета просто испарилась бы в лучах звезды, и все.

Денеб расположен так далеко, что большинство других звезд на том же расстоянии мы не можем разглядеть невооруженным глазом. Денеб же благодаря своим выдающимся физическим данным не просто виден, но и входит в двадцатку самых ярких звезд ночного неба.

Геркулес, Волопас и все-все-все

Найдя с помощью «летнего треугольника» три первых созвездия, не составит особого труда обнаружить и остальные. Правда, следует помнить, что из-за вращения Земли вокруг своей оси вид звездного неба в течение ночи меняется и созвездия то восходят, то заходят. Чем выше созвездие над горизонтом, тем дольше оно остается на небе.

Никогда не заходит созвездие Голова Змеи, расположенное близко к зениту. Оно довольно тусклое, так что даже не пытайтесь высмотреть его из Челябинска. Голову Змеи удобно искать с помощью Хвоста Змеи, расположенного рядом с уже знакомым нам Орлом. Хвост Змеи и Голова Змеи — это части единственного в своем роде разделенного созвездия. А разделяет их, как можно догадаться, Змееносец. Фигура, которую образует эта троица, похожа на проглотившего слона удава из сказки о Маленьком принце.

На западе от Головы Змеи располагается Волопас с самой яркой звездой Северного полушария — Арктуром. На самом деле Арктур — это двойная звезда, один из компонентов которой — красный гигант размером в сто раз больше Солнца. Через несколько миллиардов лет Солнце состарится, раздуется и тоже станет похожим на Арктур.

Также западнее Головы Змеи, по соседству с Волопасом, находится похожее на чашу созвездие Северная Корона. А над ним — Геркулес, напоминающий демонстрирующего мускулатуру бодибилдера.

К востоку от созвездий «летнего треугольника» расположен огромный Пегас, окруженный созвездиями Дельфина, Водолея и Рыб.

Более наглядно некоторые из летних созвездий представлены в нашей инфографике.





Луна и ее одинокий обитатель

Изучая ночное небо, нельзя забывать о самом ярком его светиле — Луне. Лучше всего дождаться полнолуния, которое наступит 13 июля. В эти дни, во вторую декаду июля, Луна как раз будет появляться на небе по ночам (в остальные дни месяца — вечером и утром). Даже невооруженным глазом на лунном диске можно разглядеть множество интересных объектов. Прежде всего это, конечно, моря — темные области разлившейся в древности лавы. Самое большое из морей — расположенный в левой части спутника океан Бурь. Посреди этого океана белеет кратер Коперник — след произошедшего 800 млн лет назад столкновения с астероидом. В нижней части диска — еще один большой кратер Тихо, названный в честь астронома Тихо Браге. Окружающие кратер лучи простираются на тысячи километров и свидетельствуют о чудовищной силе удара, который привел к его появлению.





Если вы не настроены подробно изучать детали лунного рельефа, то можете просто полюбоваться Луной, как японцы. Или устроить себе челлендж и попытаться увидеть на поверхности спутника лунного зайца. Этот персонаж фигурирует во многих мифах, прежде всего индийских, китайских и японских. Версии относительно того, как заяц попал на Луну, разнятся. По одной из них, бог Индра однажды пришел к зайцу в образе нищего, но поскольку накормить гостя было нечем, заяц зажарил сам себя. Восхищенный таким поступком, Индра воскресил зайца и поселил на Луне, даровав бессмертие.

Если не получается найти лунного зайца самостоятельно, то интернет вам в помощь.

В завершение добавим, что 17 июля начнется активная фаза метеорного потока Персеиды. Пик звездопада придется на середину августа. Так что вспоминаем все свои желания и готовимся их загадывать!