Какие выплаты положены челябинским работникам иностранных компаний в период санкций

В Челябинской области многие зарубежные бренды уже отправили свои торговые точки в простой

Иностранные компании, приостановившие деятельность в России, должны выполнять свои обязательства перед набранным персоналом, заявила эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

ПРОСТОЙ

Если организация останавливает деятельность на время, сотрудник должен получать не менее двух третей оклада.

ЛИКВИДАЦИЯ

Если работодатель ликвидирует организацию, то все сотрудники подлежат увольнению. Причем уволить в этом случаем могут даже беременных и находящихся в отпусках.

«Работник должен быть предупрежден об увольнении в связи с ликвидацией организации персонально и под роспись не менее чем за два месяца до прекращения трудового договора. Также работник по своему усмотрению может согласиться на досрочное расторжение договора, но тогда работодатель заплатит дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока предупреждения», — говорит Татьяна Нечаева.

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации работнику положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка, также за человеком сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Трудовым договором или коллективным договором могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.

Иногда средний месячный заработок сохраняется за работником на три месяца. Его выплачивает служба занятости населения, если человек обратился за помощью в течение двух недель после увольнения и не был трудоустроен.

БАНКРОТСТВО

При банкротстве риски сотрудников на несвоевременное получение заработной платы становятся выше. Сначала организация должна выплатить всем зарплату, и только потом — выходные пособия.