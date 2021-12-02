Какие способы помогают справиться с влажным кашлем

Почему для пациента важна двигательная активность

Врачи называют влажный кашель продуктивным по той причине, что для него характерно отхождение мокроты. Выход мокроты позволяет очищать дыхательную систему и предотвращать застой слизи, что не дает инфекции распространяться по организму.

«К универсальным способам борьбы с таким кашлем относятся употребление обильного количества жидкости, поддержание влажности воздуха в помещениях на уровне не ниже 40%, а также прогулки, чтобы дышать свежим воздухом», — советуют терапевты.

Сохранение подвижности не допустит рисков застойных явлений и бактериального размножения. Эффективны и занятия дыхательной гимнастикой, а еще с разрешения доктора можно применять тейпы и вибрационный массаж перед отходом ко сну.