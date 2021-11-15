Анемия является состоянием, для которого характерна нехватка здоровых эритроцитов, поставляющих необходимое количество кислорода в мышцы и ткани организма. Если в теле отмечается недостаточная транспортировка кислорода, человек может столкнуться с рядом недомоганий, обостряющихся в зимний период.
«Анемия бывает спровоцирована дефицитом железа, хроническими заболеваниями, инфекциями или приемом определенных препаратов. При анемии человек мучается головокружениями, головными болями, слабостью, усталостью, болями в костях, снижением температуры тела, что наиболее ощутимо в конечностях», — говорят терапевты.
Анемия нередко развивается при:
• неправильном питании во время диеты;
• потере большого количества крови, и виной тому не только травмы или операции, но и обильные менструации;
• острой нужде организма в железе — часто у кормящих женщин и подростков;
• неспособности к усвоению железа;
• хронических недугах, например, проблемах с почками.
Для установления причины анемии и устранения этой проблемы, нужно обратиться к терапевту.