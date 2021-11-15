Какие симптомы указывают на анемию

Самочувствие может усугубляться в зимние месяцы

Анемия является состоянием, для которого характерна нехватка здоровых эритроцитов, поставляющих необходимое количество кислорода в мышцы и ткани организма. Если в теле отмечается недостаточная транспортировка кислорода, человек может столкнуться с рядом недомоганий, обостряющихся в зимний период.

«Анемия бывает спровоцирована дефицитом железа, хроническими заболеваниями, инфекциями или приемом определенных препаратов. При анемии человек мучается головокружениями, головными болями, слабостью, усталостью, болями в костях, снижением температуры тела, что наиболее ощутимо в конечностях», — говорят терапевты.

Анемия нередко развивается при:

• неправильном питании во время диеты;

• потере большого количества крови, и виной тому не только травмы или операции, но и обильные менструации;

• острой нужде организма в железе — часто у кормящих женщин и подростков;

• неспособности к усвоению железа;

• хронических недугах, например, проблемах с почками.

Для установления причины анемии и устранения этой проблемы, нужно обратиться к терапевту.