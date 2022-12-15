Какие проекты предлагают челябинцам для благоустройства в 2023 году

На выбор горожан представили 180 вариантов новых общественных пространств

В Челябинске стартовало голосование за инициативные проекты по благоустройству, которые предложили сами жители. Отдать свой голос можно до 18 декабря. Всего предлагается оценить 180 идей новых общественных пространств. Как проголосовать и какие проекты предлагают челябинцам — в материале ИА «Первое областное».

Проголосовать могут все желающие жители Челябинска в возрасте от 16 лет. Для этого необходимо иметь учетную запись портала «Госуслуги». Голосование продлится на «Платформе обратной связи» до 18 декабря 2022 года.

Все 180 проектов благоустройства доступны на сайте. Например, в Курчатовском районе города предлагают благоустроить зеленую зону в микрорайоне Парковом в границах улиц Бейвеля, Скульптора Головницкого и Габдуллы Тукая. Проект предусматривает пешеходные дорожки, лавочки, зоны для детей и животных.

В Калининском районе может появиться сквер со спортивными объектами на улице Каслинской. В Ленинском районе голосуют за проект ремонта уже существующих тротуаров и внутриквартальных проездов. В Металлургическом районе жители хотят переоборудовать спортивный стадион, не отвечающий современным требованиям, в многофункциональную спортивную площадку.

В Советском районе предлагают установить модульный туалет на спортивном стадионе, отремонтировать дороги, дворы, тротуары, а также построить парковку.

В списке проектов Тракторозаводского района — несколько новых скверов. В Центральном районе жителям предлагают проголосовать за капремонт школьной спортплощадки и ремонт асфальта у ГКБ № 1.

Напомним, в Челябинске с 9 декабря стартовало голосование за проекты по обустройству, обновлению и улучшению значимых для горожан мест. Выбрать новую детскую площадку, ремонт тротуаров и проезжей части во дворе, новое освещение и другие проекты челябинцы могут до 18 декабря на «Платформе обратной связи».

В бюджете области проекты инициативного бюджетирования на 2023 год запланированы в объеме 1,5 млрд рублей.