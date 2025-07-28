Какие признаки указывают на необходимость смены работы

Обычно на одном месте люди задерживаются на 3,5 года

Когда мысли об увольнении возникают все чаще — это первый и явный сигнал к тому, что работу пора менять. При этом также важно понять, из-за чего именно вам хочется оставить нынешнее место службы, чтобы на новом не возникло повторения ситуации. Попробуйте решить проблемы путем диалога с руководством или коллегами, если все возможные варианты будут испробованы и ничего не изменится — пишите заявление.

«Согласно статистике, в России люди меняют работу в среднем раз в 3,5 года. Среди них есть те, кто делает это каждые несколько месяцев, и те, кто задерживается в одной организации на 10—15 лет», — сообщает Горсайт.

Почему люди увольняются:

• недовольны руководством — если поведение начальства похоже на самодурство, желания работать это не добавляет;

• работа стала скучной и монотонной — не получая морального удовлетворения от деятельности и ощущая, что каждый новый день стал походить на предыдущий, человек близится к выгоранию;

• сталкиваются с переработками — это очень вредит здоровью и личной жизни, особенно если дополнительные нагрузки никак не компенсируются;

• недостаточный размер оплаты труда — недовольство зарплатой, особенно если квалификация сотрудника при этом на должном уровне, часто подталкивает к смене работы;

• дефицит энергии — если человек чувствует, что все силы отдаются работе, она буквально выжимает, оставляя недовольство и раздражительность, нужно срочно что-то менять;

• нездоровая обстановка в коллективе — оскорбления, притеснения, навязывание собственных взглядов со стороны коллег не прибавляет желания заниматься рабочими вопросами.

Не нужно медлить с увольнением, когда рабочая обстановка становится совершенно невыносимой и вам приходится заставлять себя приходить на службу. Когда же все не так критично, лучше дать себе время на подготовку к увольнению — понять, чем бы вам хотелось заниматься, и подыскать новое место. Может быть и так, что вам необходим продолжительный отдых и только после вы будете готовы выйти на работу снова — в этом случае нужно подкопить денег, чтобы не чувствовать себя стесненным в повседневных тратах и не тревожиться о будущем.

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