Какие перемены ждут Чебаркульский район в 2025 году

Алексей Текслер отметил, что территория динамично развивается, и рассказал о ближайших планах

Губернатор Челябинской области поздравил Чебаркульский район с 90-летием. Алексей Текслер отметил, что территория динамично развивается, и рассказал о ближайших планах.

Так, в 2025 году капитально отремонтируют амбулаторию в Кундравах, в 2026-м — в Филимоново.

«При этом капитальный ремонт и строительство новых ФАПов в Чебаркульском районе в целом уже завершено. Сейчас переходим на крупные объекты — амбулатории, где совмещены и поликлиника, и стационар», — сказал губернатор.

Большие планы и в сфере образования. В прошлом году в Сарафаново открыли крупную школу. В течение ближайших нескольких лет проведут ремонт детских садов, школ. В Травниках, где недавно построили ФОК «Луч», весной откроют современный стадион. В селе Кундравы — также по просьбам жителей — появится новый стадион.

В конце января в Травниках начнет работу новая котельная. Также новая котельная появится в селе Варламово, а в Непряхино наконец придет газ.

«Это важный объект газификации. Жители его давно ждали. Мы как раз в прошлом году завершили все согласования с министерством обороны. Там была сложность, связанная с принадлежностью земли оборонному ведомству. И будем газифицировать Непряхино», — рассказал губернатор.