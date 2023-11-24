Какие перекусы вредны в пожилом возрасте

Организму становится сложно справляться с некоторыми продуктами

Возрастные изменения приводят к сбоям в деятельности пищеварительной системы — развитию ферментной недостаточности, ухудшению кишечной перистальтики и снижению способности организма усваивать из еды полезные вещества, потому пожилым людям следует отказаться от некоторой пищи.

«Нежелательно перекусывать бутербродами с острыми, солеными и копчеными колбасами, поскольку даже от малого их количества нарушаются пищеварительные процессы в тонком кишечнике, где должна всасываться основная масса питательных компонентов. К тому же от такой еды подскачут глюкоза и инсулин, что чревато формированием сопутствующих болезней», — говорят медики.

К неполезным перекусам также относится пища с сахаром и белой мукой в составе, которые несут большую нагрузку для поджелудочной железы, а также риски ожирения и диабета.