Спасаемся от выгорания и городской суеты в местах силы Карелии

Загадываем желание в мистическом лабиринте, поднимаемся на священное капище, строим башню из волшебных камней и гуляем по берегу Ладоги

С приходом осени цены на одно из самых популярных для туристов направлений — Санкт-Петербург стали более доступными, и многие на выходные отправляются в «культурную столицу». Но если вы уже были в Эрмитаже, гуляли по Невскому проспекту и видели разводной мост, то рассмотрите возможность хотя бы на один день отправиться в красивое место — Карелию. Это место, где можно подзарядиться энергией и загадать желания. Журналист ИА «Первое областное» побывал в «местах силы» республики.

Между Санкт-Петербургом и Карелией около 680 километров. Преодолеть их можно на автомобиле. Но даже местные не всегда выбирают этот вариант и предпочитают отправиться в «край лесов» с однодневной экскурсией. Все просто: к самым красивым потаенным местам заканчивается асфальтированная дорога и начинается сложнопроходимая, извилистая и местами даже опасная. А в лесу встречаются еще и топи, которыми известна Карелия.













К слову, в нашем автобусе я была единственным туристом, остальные — жители Петербурга, которые решили сентябрьский выходной день потратить на поездку по «местам силы». Ну а для туриста без личного авто и вовсе вывод очевиден: берем экскурсию и наслаждаемся видами из окна туристического автобуса. Предлагают тур в Карелию практически все питерские компании, поэтому забронировать его не составит труда.

Карелия славится не только красивыми пейзажами, но и таинственными местами и мистическими легендами. Первое место, которое нам предлагают посетить, — это протосаамский лабиринт. Он расположился у подножия небольшой скалы Ахмаваара.













До наших дней никто так и не смог узнать настоящую цель постройки этого сооружения. Местные считают, что он использовался для ритуалов на привлечение удачи в охоте или рыбалке. Другие уверены больше в мистической версии: что лабиринт создавался, чтобы не давать душам умерших возвратиться в мир живых.

Какой бы ни была цель этого лабиринта, удивительно, что спустя много веков он сохранился в первозданном виде. Можно испытать удачу и попросить помощи у таинственных сил. Для этого надо сперва пройти лабиринт против часовой стрелки, оставляя все негативные мысли в этом месте, затем по часовой, думая о своем желании. После этого многие оставляют у лабиринта какой-нибудь дар — конфеты, монеты. Здесь же можно собрать свой сейд — сооружение из камней, которое в карельских лесах можно встретить на каждом шагу.













После того как желание загадано, поднимаемся на гору, где можно найти капище с деревянными идолами. Здесь никакой интриги: эти статуи — новодел, выполненный нашими современниками, поклонниками древних верований.

А вот шаманов на горе мы встретили вполне настоящих, они готовились проводить обряд с лентами и свечами. На это капище и по сей день съезжаются представители разных культур для проведения старинных славянских праздников и ритуалов. Кроме деревянных идолов на горе есть «волшебные» камни, в целебную силу которых верят местные.

Теперь отправляемся на остров Койонсаари, время увидеть красивые пейзажи Карелии. Нам дали несколько часов, чтобы мы могли прогуляться по лесу. Но первое, что бросается в глаза, это даже не обилие грибов, а невероятной красоты мох, который растет в лесу целыми «семейками». Влажность здесь высокая: Ладога рядом, поэтому и ландшафт такой удивительный.













Устроили пикник на песчаном берегу Ладоги. Увидев у нас еду, к нам прибежали утки, которые с удовольствием разделили с нами обед. Туристы здесь частые гости, поэтому утки тут почти ручные. Пообедав, они уселись рядом с нами, на песке.













Самые смелые могут подняться на «скалу лешего», на которой древние жители этих земель, по легендам, тоже проводили свои таинственные обряды. С вершины открывается вид на острова Ладоги и Ладожские шхеры. На последние есть отдельная экскурсия, где шхеры можно увидеть с катера.

Объехать все эти «места силы» можно за один день, но он точно надолго останется в памяти и позволит зарядиться положительной энергией до следующего отпуска. Я не знаю, действительно ли карельские места обладают особенной силой и магией, которые ей приписывают, но я уверена, что это была одна из лучших моих поездок по России. Но это только малая часть загадочной и мистической Карелии, которую мы увидели, поэтому есть повод вернуться сюда снова.