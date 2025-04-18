Какие меры принимают для устранения заторов на М‑5 в районе Сима

В приоритете — пассажирские перевозки

Трасса М-5 вот уже несколько дней стоит в пробках от Усть-Катава и до границы Башкирии из-за ремонта участка дороги в горнозаводской зоне. ИА «Первое областное» разъяснит читателям, почему в районе Сима случились пробки и когда движение придет в норму.

Участок дороги в районе Сима имеет «не очень хорошую славу» из-за сложного рельефа (спуски, подъемы) и весеннего разрушения асфальтобетонного покрытия после оттаивания грунта. Это привело к образованию пробок протяженностью до десятков километров.

«В начале недели дорожники приступили к аварийным работам. Ситуация потребовала оперативных и срочных мер со стороны дорожников, Госавтоинспекции, регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, а также МЧС. Благодаря совместным усилиям удалось переломить ситуацию, и работы сейчас ведутся круглосуточно для скорейшей ликвидации дефектов. Пробки уже стали меньше», — сказал начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Помимо дорожных работ, важную роль сыграло информирование участников дорожного движения о заторах и возможных объездах. Эту работу ведут не только на региональном уровне, но и в масштабах всей страны, учитывая, что трасса М-5 является важным звеном транспортной схемы доставки грузов с запада на восток.

Сотрудники Госавтоинспекции и Миндортранса Челябинской области принимают оперативные меры по организации маршрутов объезда по региональным дорогам для легковых автомобилей. Проезд грузового транспорта по этим объездам пока невозможен из-за снижения несущей способности региональных дорог в весенний период.

Владимир Муравьев подчеркнул, что текущие аварийные работы — это только начало большого ремонта участка протяженностью 17 км. Необходимость проведения масштабных работ именно в это время связана с критическим состоянием дорожного полотна, которое потребовало немедленного вмешательства для обеспечения пропускной способности трассы. С наступлением весны и увеличением транспортного потока, особенно грузового, а также в преддверии майских праздников, когда ожидается кратный рост мобильности населения, главной задачей является снятие проблем на участке в районе Сима, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

По словам Владимира Муравьева, объездная дорога в районе Сима, безусловно, решила бы проблему. Работы по ее строительству ведутся по графику, и, несмотря на некоторые корректировки, завершение проекта ожидается к концу 2026 года. Более ранний срок технически невозможен из-за масштабности работ.

«Особое внимание уделяем пассажирским перевозкам. Всего на направлении работают пять межрегиональных и семь межмуниципальных маршрутов. Накануне было приостановлено движение маршрута № 627 из Челябинска до Аши, сегодня оно возобновлено. Фактических ограничений движения для перевозчиков не вводили, возможен объезд по региональным дорогам Аша — Сим, Усть-Катав — Юрюзань. По необходимости разрешаем перевозчикам менять маршрут», — сказал первый заместитель министра, и. о. министра дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов.

На участке работает порядка 16 экипажей ГАИ.

«Оказываем содействие водителям, по необходимости организуем зеленый коридор для пассажирского транспорта», — сказал заместитель начальника Госавтоинспекции Челябинской области Николай Косарев.

Спасатели МЧС России совместно с другими экстренными службами следят за ситуацией на проблемном отрезке трассы М-5 «Урал».

«Прошлой ночью на 17-километровом участке дороги близ города Сима наблюдались заторы. Четыре передвижных пункта помощи оказали поддержку 86 людям, включая доставку топлива трем водителям. МЧС рекомендует водителям учитывать сложную дорожную обстановку при планировании поездок по этому маршруту», — добавил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области Антон Немков.

Ранее в Упрдор «Южный Урал» рассказывали об участках трассы, где будет проходить ремонт:

— производство ямочного ремонта км 1608 — км 1656;

— производство ямочного ремонта км 1810 — км 1816 (правый проезд);

— производство ямочного ремонта горячим асфальтом км 1736 — км 1743;

— производство ямочного ремонта а/б смесью км 1722+500 м.

Работы планируют завершить к 1 мая.

В Челябинской области ввели ограничение на движение большегрузов по трассе М‑5 «Урал».