Какие меры поддержки для пенсионеров есть в Челябинской области

Всего в регионе их 11

В Челябинской области есть 11 мер поддержки для южноуральцев «серебряного» возраста. Об этих выплатах напомнили в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

1 октября в России празднуется День пожилого человека, ниже расскажем, какие в регионе есть меры поддержки для пенсионеров.

Выплаты ветеранам труда

В России ветераны труда, не пользующиеся услугами местной телефонной связи, могут получать 1451 рубль. Тем, кто услугами телефонной связи пользуется, положена выплата размером 1662 рубля.

В Челябинской области ветераны труда, не пользующиеся услугами местной телефонной связи, могут получать еще 1239 рублей. Тем, кто услугами пользуется, положена выплата размером 1451 рубль.

Выплаты детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц

Этой категории пенсионеров положено возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом к месту захоронения отца (матери), в размере 100%. Но сумма должна превышать 25 000 рублей.

Также пенсионеры получают ежемесячное социальное пособие в размере 1102 рубля.

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

Труженики тыла могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 1 966 рубль.

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области

Этой категории пенсионеров положена ежемесячная денежная выплата в размере 2 205 рублей. Также они могут претендовать на возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом (за исключением проезда в вагонах с двухместными купе категории «СВ» или «люкс»), воздушным транспортом по тарифу экономического класса, водным или междугородным автомобильным транспортом (за исключением такси), в размере 100%.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме могут рассчитывать одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста семидесяти лет. Их компенсация составит половины от суммы ремонта.

Также неработающие граждане, достигшие возраста семидесяти лет, проживающие в семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет, и (или) инвалидов. Этой категории людей тоже положена компенсация в виде 50% от суммы ремонта.

Одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста восьмидесяти лет, могут рассчитывать на 100% компенсацию ремонта.

Неработающие граждане, достигшие возраста восьмидесяти лет, проживающие в семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет, и (или) инвалидов также могут рассчитывать на 100% компенсацию.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Получать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг могут южноуральцы, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают установленный максимум.

Для всех семей Челябинской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%.

Для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или превышает прожиточный минимум не более чем на 20%, максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи — 11%.

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, «блокадникам», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидам, «чернобыльцам» и «маяковцам».

Компенсация расходов назначается на бессрочный период. Гражданам, инвалидность которым установлена на определенный срок, компенсация назначается на срок установления инвалидности. Размер компенсации рассчитывается индивидуально, при этом учитываются нормы площади жилого помещения и нормативы потребления услуг.

Единовременная выплата на установку внутридомового газового оборудования

Выплата предоставляется в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 150 тысяч рублей. Право на выплату имеют:

• одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 лет (женщины) и старше 60 лет (мужчины);

• совместно проживающие пенсионеры в возрасте старше 65 лет, являющиеся собственниками жилого помещения, не оснащенного внутридомовым газовым оборудованием;

• инвалиды I группы, являющиеся собственниками жилых помещений либо членами семьи собственника жилых помещений;

• инвалиды II группы, среднедушевой доход семей которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений либо членами семьи собственника жилых помещений.

Единовременная выплата супругам, награжденным знаком отличия Челябинской области «Семейное счастье»

Знаком отличия «Семейное счастье» могут быть награждены супруги, отметившие 50-, 60- или 70-летний юбилей супружеской жизни.

Таким парам выплачивается единовременное денежное вознаграждение:

• 50 тысяч рублей − для супружеской пары, чей стаж семейной жизни на дату награждения составляет от 50 до 59 лет (включительно);

• 100 тысяч рублей − для супружеской пары, чей стаж семейной жизни на дату награждения составляет от 60 до 69 лет (включительно);

• 150 тысяч рублей − для супружеской пары, чей стаж семейной жизни на дату награждения составляет от 70 лет и выше.

Единовременная выплата ко Дню пожилого человека

Ее размер составляет 800 рублей для тех, кто на 1 октября 2024 года достиг возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) и получает пенсию.