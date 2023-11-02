Какие льготы помогут поступить в вузы и ссузы Челябинска в 2024 году

Перечисляем категории льготников и разъясняем порядок действий

1 ноября все российские вузы опубликовали на своих сайтах правила приема на 2024 год. Это можно считать официальным началом приемной кампании. Кто имеет льготы при поступлении в вузы и ссузы и как воспользоваться своим преимуществом, рассказали челябинские эксперты.

ВУЗЫ: ЛЬГОТА РЕШАЕТ ВСЕ

В вузах России для льготников выделены специальные квоты, то есть бюджетные места, на которые можно поступить вне общего конкурса. Квота бывает особая и отдельная.

ОСОБАЯ КВОТА

Особая квота включает три категории льготников:

— дети с ограниченными возможностями здоровья (могут поступать по результатам ЕГЭ или по результатам внутреннего экзамена, для поступления засчитывается более выгодный результат);

— дети, которые остались без попечения родителей и воспитываются в учреждении социальной защиты или находятся под опекой, попечением в приемной или замещающей семье (поступают только по баллам ЕГЭ);

— участники и ветераны СВО (выпускники школ поступают по баллам ЕГЭ, а выпускники ссузов — по результатам внутреннего экзамена вузов).

«Для особой квоты выделяется не менее 10% мест на направлениях, где есть бюджетные места. Причем все три категории льготников, имеющих право на особую квоту, находятся между собой в конкурсной ситуации», — говорит руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

Чтобы воспользоваться своей льготой и поступить в вуз по особой квоте, главное — собрать пакет документов, которые подтверждают право на льготу. По словам Болотиной, у детей-сирот и участников СВО документы, как правило, в полном порядке. А льготникам с ОВЗ нужно следить, чтобы справка об инвалидности была действительной на момент публикации приказов о зачислении в вуз. Если срок действия справки завершается раньше 1 августа, нужно пройти повторное освидетельствование и подтвердить свой статус инвалида, получив свежую справку. Иначе можно потерять льготное место. В этом году такой случай был.

ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА

По отдельной квоте могут поступать в вуз:

— Герои России;

— награжденные тремя орденами Мужества;

— участники СВО и участники вооруженных конфликтов за пределами РФ.

«Пока по закону сюда не относятся военнослужащие, которые принимали участие в вооруженных конфликтах на территории РФ, например в Чечне, Дагестане. Но мы ждем, что в законы внесут поправки», — замечает Юлия Болотина.

Также сюда относятся дети участников СВО и участников специальных военных операций за пределами РФ. Если родители таких детей погибли или получили тяжелые ранения и увечья, льготники поступают в вуз без вступительных испытаний. Если родители живы, здоровы, дети-льготники могут поступать в вуз по баллам ЕГЭ или по результатам внутренних испытаний вуза. Отдельная квота, как и особая, может занимать до 10% бюджетных мест, а претендующие на отдельную квоту абитуриенты должны выдержать конкурс между собой.

На данный момент в ЮУрГУ учатся около 150 участников СВО и детей участников СВО.

«Чаще всего ребята выбирают для себя экономические, юридические, гуманитарные направления, где количество бюджетных мест и квота небольшие. Между тем есть инженерно-технические направления подготовки с очень большим количеством бюджетных мест, где квота полностью не закрыта. Поэтому по субботам мы будем проводить консультации для родителей и абитуриентов, чтобы помочь им выбрать оптимальные специальности», — говорит Юлия Болотина.

Записаться на консультацию можно, обратившись в департамент по стратегической работе со студентами ЮУрГУ.

ССУЗЫ: КОНКУРС АТТЕСТАТОВ ВАЖНЕЕ ЛЬГОТЫ

Совсем другая ситуация в ссузах. Поступить только по льготе в среднее профессиональное учреждение нельзя. Первыми в ссузы зачисляют тех, кто успешно выдержит конкурс аттестатов.

«В системе СПО нет квот, все абитуриенты поступают учиться на общих основаниях. Первый и главный этап отбора — это конкурс аттестатов. Причем какие предметы учитывать при сравнении аттестатов, решает сам техникум или колледж», — говорит главный специалист министерства образования и науки Челябинской области Эльвина Султанова.

На втором этапе конкурсного отбора техникум или колледж могут провести вступительные экзамены. Далее преимущество при зачислении получают целевики. И наконец, приемная комиссия учитывает индивидуальные достижения, в том числе наличие инвалидности или родителя — участника СВО.

«Иногда льготники обижаются. Но нам приходится объяснять, что мы не можем зачислить их на обучение без прохождения конкурса аттестатов. Даже если ребенок относится к льготной категории, ему придется поступать на равных условиях», — замечает Эльвина Султанова.

Зато уже во время обучения студенты-льготники получают хорошую государственную поддержку. Например, дети участников СВО имеют право на двухразовое горячее питание, на стипендию в размере 18 тысяч 700 рублей, а если учатся на контрактной основе — на компенсацию стоимости обучения. При платном обучении в ссузах можно вернуть до 70 тысяч 50 рублей. Если ребенок учится в государственном техникуме или колледже, за компенсацией следует обращаться в администрацию. Если ребенок учится в частном колледже — в Минобр Челябинской области (отдел СПО).