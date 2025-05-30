Какие лекарства челябинцам рекомендуют положить в аптечку на дачу

Важно также проверить сроки годности препаратов

Врачи советуют иметь на даче аптечку с определенными лекарственными препаратами, чтобы в случае необходимости можно было поддержать свое здоровье, как минимум, до приезда врача. Какие медпрепараты взять с собой на дачу, сообщили в пресс-службе ТФОМС по Челябинской области.

Обязательно в составе аптечки должны быть:

Средства от ран и ушибов

Антисептики (перекись водорода, хлоргексидин, йод в карандаше) для промывания ран и царапин. Правильная обработка раны предотвратит заражение, а холодный компресс снимет отек после падения. Бинты разной ширины, набор лейкопластырей (обычных и бактерицидных), эластичный бинт для фиксации травмированных суставов (лодыжки, запястья).

Препараты от боли

Жаропонижающие и противовоспалительные препараты, выбирайте те, которые обычно используете в городских условиях.

Средства от ожогов

Неважно, обожглись ли паром из чайника или пробыли на солнце слишком долго Пантенол по праву считается средством первой помощи в этих ситуациях. Спрей с пантенолом — поможет при ожогах от огня, кипятка или солнца, создает защитную пленку, ускоряет регенерацию.

Средства от укусов и аллергии

Аллергическая реакция на природе может развиться за минуты: отек, зуд, сыпь. Поэтому даже если никто из членов семьи не страдает от аллергии, обязательно положите в аптечку антигистаминные препараты, а также гели и мази, которые охладят место укуса, уменьшат покраснение.

Средства при расстройствах пищеварения

Самое просто средство- это активированный уголь — принимайте из расчета 1 таблетка на 10 кг веса при первых признаках отравления. И не забудьте про средства для восстановления жидкостного баланса — регидрон. Растворите пакетик в литре воды. Пейте маленькими глотками после рвоты, при диарее, чтобы избежать обезвоживания.

Если кто-то из членов семьи страдает гипертонией, диабетом или астмой, положите запас препаратов, которые они принимают регулярно. Рассчитайте количество лекарств на весь срок пребывания плюс 2–3 дня — на случай непредвиденной задержки. Гипертоникам и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно положить в аптечку нитроглицерин для оказания первой помощи при боли в сердце и препарат, рекомендованный врачом для нормализации артериального давления. Также в аптечке должны быть термометр и автоматический тонометр для измерения давления.