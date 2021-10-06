Какие кожные аномалии могут указывать на рак

Необнаруженная болезнь часто подает сигнал

Кожа человека представляет собой весьма чувствительный индикатор, не только реагирующий на воздействие извне, но и сигнализирующий о внутренних изменениях организма.

Так, по прыщам, покраснениям и раздражению можно выявить экзему, дефицит питательных веществ или нарушения, связанные с работой желудочно-кишечного тракта.

«Наиболее опасным явлением считается зуд, беспокоящий без очевидных причин. Зуд может стать следствием метаболического заболевания, например сахарного диабета. Также этот симптом, не дающий покоя на протяжении долгого периода, иногда оказывается внешним проявлением онкологии», — предостерегают дерматологи.

При обнаружении каких-либо изменений на коже следует записаться к врачу для прохождения диагностики.