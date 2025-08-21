Какие хозяйственные постройки садовод обязан регистрировать в Росреестре

И как это сделать

На современном садовом участке, как правило, много хозяйственных построек: теплицы, бани, сараи, уличные туалеты и душевые. Какие из них обязательно нужно регистрировать как недвижимость, рассказала замруководителя Управления Росреестра по Челябинской области Марина Воронина.

«Права регистрируют только на те постройки, которые имеют фундамент, то есть перенести их просто так невозможно, а также изготовлены из цельных материалов, таких как кирпич, блоки, отдельные технологии деревянного строительства. Если ваша постройка подходит под эти критерии, права на нее регистрируются», — пояснила эксперт.

Чаще всего вместе с жилым домом граждане регистрируют права на капитальные гаражи, бани и различные пристройки для животных.

А вот разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, а также другие негабаритные сооружения ставить на кадастровый учет не нужно.

Чтобы зарегистрировать права на постройку, достаточно обратиться к кадастровому инженеру, который определит характеристики хозяйственной постройки (координаты, площадь) и подготовит технический план на основании декларации об объекте недвижимости.

Далее следует подать заявление о государственном кадастровом учете и регистрации прав и приложить к нему технический план. Последнее по договору с заказчиком может сделать сам кадастровый инженер, прописав соответствующую информацию в договоре подряда на выполнение кадастровых работ.