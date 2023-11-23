Какие болезни настигают сотрудников офиса

Им следует находить время для регулярных разминок

Профессиональные болезни людей, работающих в офисах, развиваются по ряду причин, среди которых: продолжительное пребывание у компьютера, неграмотная эргономика рабочей зоны, монотонность деятельности, стрессовое воздействие и другие факторы.

«Одним из наиболее распространенных профессиональных заболеваний офисных сотрудников является синдром карпального (запястного) канала, он же туннельный синдром, возникающий при повреждении среднего нерва в запястье, что проявляется онемением, болью и слабостью в руке. Это случается от длительного использования компьютерной мыши и клавиатуры», — рассказывают специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Другим частым профзаболеванием врачи называют синдром длительной сидячей работы, когда сотрудник помногу находится за столом, что чревато болями в области спины, шеи, плеч, а еще ожирением, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми патологиями.

В числе иных профессиональных проблем офисных сотрудников находятся глазные недуги, такие как синдром сухого глаза и ухудшение зрения, а еще нарушения психического здоровья типа депрессии и тревожности.

Для предотвращения профессиональных заболеваний сотрудников офисов необходимы: правильная эргономика рабочего места, нормированный график труда, регулярные перерывы, выполнение физических упражнений (не менее 150 минут в неделю), минимизация стрессового воздействия посредством расслабляющих занятий — медитации, ароматерапии, йоги, музыки, рисования или иного увлечения.