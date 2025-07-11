Уже сегодня и практически каждый день в ночное время жители Челябинска смогут наблюдать пролетающую МКС. Данные есть на mks-online.ru. Так бывает не всегда.

Завтра, 12 июля, ожидается начало метеорного потока Южные Дельта-Аквариды. Его пик придется на 30—31 июля, частота будет доходить до 20—25 метеоров в час, радиантом — созвездие Водолея. Явление следует наблюдать примерно с 23:00 до 03:00. Лучше всего его видно в южных широтах, но и на Южном Урале можно будет заметить отдельные метеоры.

17 июля начнется звездопад Персеиды, наблюдать его будет удобнее всего с 02:00 до 04:30.

20 июля можно наблюдать, как Луна закроет звездное скопление Плеяды, известное также как Семь Сестер, сообщает Om1.ru.

Автор: Алиса Шакирова