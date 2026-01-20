Какая температура должна быть в челябинских квартирах зимой

В УСТЭК рассказали о нормативах в жилых комнатах и кухнях

С наступлением морозов количество жалоб на низкую температуру в квартирах традиционно возрастает. Однако, как сообщает АО «УСТЭК-Челябинск», фактические замеры в жилых помещениях чаще всего показывают, что установленные нормы соблюдены. Более чем в половине проверок температура в комнатах составляла не ниже +25°C.

Специалисты объясняют это субъективностью теплового восприятия. Одна и та же нормативная температура в +20—22°C в жилой комнате после осенней слякоти ощущается как тепло, а в сильный мороз за окном может казаться недостаточной. Это естественная реакция организма на контраст.

Согласно ГОСТу, в холодный период в Челябинской области допустимая температура в квартирах должна быть не ниже +20°C в жилой комнате (+22°C — в угловой) и +18°C на кухне и в санузле.

За подачу теплоносителя нужной температуры отвечает теплоснабжающая компания. Температура ежедневно регулируется по специальному графику в зависимости от уличной температуры. Однако на микроклимат внутри квартиры влияют факторы, находящиеся в зоне ответственности управляющей организации (УК): состояние окон, утепление стен и межпанельных швов, теплопотери через подвал или чердак, исправность внутридомовой системы отопления.

Для самостоятельной проверки температуры в доме необходим термометр с допустимой погрешностью ±0,5°C. Замер проводят в центре самой большой комнаты на высоте 1 метра от пола, вдали от окон и наружных стен, при закрытых окнах и выключенных обогревателях.

Если в помещении холоднее нормы, нужно в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию. Она обязана проверить параметры в доме. Если проблема не решается, подается жалоба в теплоснабжающую организацию.

