Сколько стоит набор аллергика в челябинских аптеках в 2022 году

Изучаем цены на самые популярные препараты

В конце апреля на Южном Урале наступает период цветения. И примерно каждый третий челябинец пойдет в аптеку за антигистаминными препаратами. Журналист ИА «Первое областное» изучил рынок и пришел к выводу, что почти у каждого дорогого лекарства есть дешевый аналог.

Классическими проявлениями аллергии считаются насморк, слезотечение, а также кашель. По этим признакам аллергию легко спутать с простудой. Но аллергия не вызывает температуры. И в таком состоянии очень важно показаться врачу. Он поставит диагноз, направит вас на анализ крови и мазок из носа (риноцитограмму), которые помогают установить точный диагноз. И подберет нужные препараты.

«Если приступы аллергии вовремя не купировать, может развиться бронхиальная астма»,

— предупреждают опытные врачи.

Поэтому на лекарствах лучше не экономить, их обязательно следует принимать. Тем более что у каждого препарата есть свои аналоги, и цена на таблетки и капли порой более чем доступная.

Снять аллергические проявления в целом помогают таблетки и капли, которые предназначены для глотания. Десяток недорогих пилюль можно купить и за 30—60 рублей. Самые дорогие обойдутся под тысячу. Одной таблетки обычно хватает на день. А принимать их, скорее всего, придется неделями.

Если доза лекарства, которое действует на весь организм, не помогает убрать симптомы, врач пропишет местные препараты — капли в нос и глаза. А они удовольствие недешевое, в большинстве своем стоят 500—800 рублей за флакон.

Если уже развилась бронхиальная астма, понадобятся дорогие таблетки и препараты для ингаляции, которые подавляют аллергическое воспаление бронхов. Это еще около двух тысяч рублей.

Таким образом, минимальный, но полноценный набор аллергика будет стоит чуть больше тысячи рублей, а для астматиков — более четырех тысяч.

Ниже мы приводим цены на самые популярные препараты по данным сервиса ценываптеках.рф на 8 апреля 2022 года. Легко заметить, что ценники очень разные. Лучше всего не дожидаться первых признаков аллергии, а присмотреть самые доступные торговые точки и купить нужные препараты заранее.

Также не забывайте, что облегчить течение аллергии можно не только при помощи медикаментов.

«Постарайтесь организовать свою жизнь таким образом, чтобы как можно меньше контактировать с аллергеном, то есть с пыльцой цветущих деревьев и трав»,

— советуют врачи.

После прогулки обязательно принимайте душ, а уличную одежду снимайте в коридоре при входе — не разносите пыльцу с нее по всему дому.

Перед тем как проветрить квартиру, повесьте на окно мокрую марлю.

Два раза в день проводите влажную уборку квартиры.

В ветреную и сухую погоду на улицу лучше не выходить.

В пандемию совсем не зазорно ходить по улицам в медицинской маске. Она задержит большую часть пыльцы. Также в аптеках можно приобрести фильтры для носа.Также в этот период не нужно делать прививки, выходить на субботники, полоть огород, нюхать цветы и пить травяные чаи.

И обязательно соблюдайте диету. Пыльца разных растений содержит белки, которые встречаются в некоторых продуктах. Например, при аллергии на березу придется отказаться от яблок и фруктов с косточкой. Вернуть такие продукты в свой рацион можно после того, как закончится сезон цветения раздражающего вас растения.

«Лоратадин» — от 25 до 112 рублей за 10 табл.

«Цетиризин» — от 60 до 136 рублей за 10 табл.

«Зодак» — от 104 до 197 рублей за 10 табл.

«Кларитин» — от 141 до 268 рублей за 10 табл.

«Зодак экспресс» — от 286 до 475 рублей за 7 табл.

«Эриус» — от 599 до 981 рубля за 10 табл.

«Зиртек» — от 180 до 375 рублей.

«Зодак» — от 170 до 235 рублей.

«Назонекс» — от 462 до 1570 рублей.

«Авамис» — от 815 до 1326 рублей.

«Назарел» — от 460 до 800 рублей.

«Тафен» — от 299 до 458 рублей.

«Опатанол» — от 484 до 874 рублей.

«Аллергодил» — от 348 до 675 рублей.

«Лекролин» — от 100 до 116 рублей.

«Сингуляр» — от 1599 до 2870 руб. за 28 табл.

«Монтелукаст» — от 733 руб. за 28 табл.

«Алмонт» — от 900 до 1140 руб. за 28 табл.

«Беродуал» — от 211 до 359 руб. за флакон для ингаляций.

«Пульмикорт» — от 641 до 1090 руб. за 20 доз.