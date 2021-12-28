Какая погода ждет южноуральцев в новогоднюю ночь

Сильных морозов синоптики не обещают

Уже завтра, 28 декабря, в Челябинской области снова похолодает. Синоптики прогнозируют до −28°C мороза. Неужели и в новогоднюю ночь в регионе и Челябинске будет холодно? Корреспондент ИА «Первое областное» изучила прогноз, который показывает сервис «Яндекс. Погода», и сравнила его с тем, что обещают синоптики областного Гидрометеоцентра.

31 декабря, как по волшебству, в регионе потеплеет. В новогоднюю ночь, по данным сервиса, в регионе ожидается до −17°C, днем — до −11°C. В Челябинске в последний день в году в дневные часы столбики термометров покажут −11°C, в ночь на 1 января ожидается до −13°C.

«Ближе к Новому году с запада подойдет теплый фронт, и температурный режим вернется в свои климатические нормы: 31 декабря днем в Челябинске и области будет −7…−12°C, ночью −14…−20°C, на юге области −18…−23°C», — рассказала главный синоптик Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

Однако точный прогноз на 31 декабря будет известен днем 30 декабря. Следите за обновлениями на нашем сайте.