Какая погода будет в июле 2025 года в Челябинской области

В июне на Южном Урале выпало две месячные нормы осадков

В Челябинской области июнь был дождливым. В областной столице дожди соответствовали нормам, по региону количество осадков в два раза превысило норму. Больше всего досталось Верхнему Уфалею и Нязепетровску. А на юге региона и вовсе наблюдался дефицит — 60% от месячной нормы.

По данным областного Гидрометцентра, количество дождей в этом году не является рекордным. В этом преуспели июнь и июль 2024 года. Тогда выпало почти три месячные нормы осадков.

«В ближайшие дни дожди будут сохраняться в связи с прохождением атмосферных фронтов через территорию Южного Урала и близостью циклонов. Также, по прогнозу Гидрометцентра России, количество осадков в июле будет соответствовать норме. На юге, крайнем юге будет ниже нормы», — отмечает начальник отделах метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева.

Дождливая погода будет наблюдаться все лето.

Автор: Елизавета Михно