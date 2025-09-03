Какая погода будет в Челябинской области 3 сентября

Узнайте прогноз и одевайтесь правильно

Согласно данным Челябинского гидрометцентра, погода в Челябинской области 3 сентября будет облачной с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, и днем местами возможны как небольшие, так и умеренные осадки. Также возможны грозы, особенно в северной половине региона.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14°, на юге области она удержится до +17°. Днем в северной половине температура составит +16...+21°, в то время как южные районы смогут похвастаться более теплыми показателями — +25...+30°.

В Челябинске погода также будет облачной с небольшим дождем. Ночью температура воздуха ожидается на уровне +11...+13°, а днем она поднимется до +19...+21°. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.