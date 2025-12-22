Какая погода будет в Челябинске в новогоднюю ночь — 2026

Возможны два варианта

В ночь на 1 января в Челябинске и области температура воздуха опустится до −20 градусов. При этом одна расчетная модель показывает, что осадков не будет, по другой — снег все-таки возможен. Подробнее о погоде в последние дни 2025 года журналисту ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

«Согласно европейской расчетной модели, в ночь на 31 декабря через территорию Челябинской области пройдет снежный циклон. В ночь на 1 января его сменит новый циклон с юга, он также принесет в регион небольшие осадки», — рассказала Екатерина Выходцева.

Температура воздуха в ночь на 1 января в Челябинске ожидается около −20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −11.

Американская расчетная модель показывает ту же температуру, но осадков в новогоднюю ночь в Челябинске, по ее прогнозам, не будет.

«По этой модели циклон пройдет через территорию региона 31 декабря, и в новогоднюю ночь Челябинск окажется в области высокого давления, благодаря чему осадки прекратятся», — уточнила синоптик.

Екатерина Выходцева добавила, что на предстоящей неделе погода будет ветреной, из-за чего циклоны будут быстро сменять друг друга.

А еще синоптик подчеркнула, что столь долгосрочный прогноз — предварительный и новогодняя ночь может выдаться как более холодной, так и более теплой.

На наступившей неделе погода также ожидается неустойчивой: тепло уже в среду сменится крепкими морозами.