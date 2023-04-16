Какая подкормка нужна саду весной

Начинают сезон с внесения удобрений

Если вы уже провели весеннюю уборку на своем участке, вторым этапом подготовки к новому сезону станет удобрение почвы. Растаявший снег вымыл из нее прошлогодние питательные вещества, потому земля нуждается в поддержке.

Сперва почва сдабривается азотом. За 2-3 недели до того, как деревья начнут цвести, их нужно полить раствором — это 5% мочевина, аммиачная селитра или птичий помет. Каждому квадратному метру приствольных кругов потребуется по половине ведра средства. С этой же целью пользуются навозной жижей. На такую же площадь нужно 500 г удобрения и 2 литра воды.

Весенняя подкормка кустов осуществляется два раза, используют корневой и внекорневой методы. После оттаивания почвы и набухания почек, кустарники подкармливают азотным удобрением: на каждый квадратный метр идет аммиачная селитра — 25-30 г, либо сульфат аммония — 40-50 г.

Отметим, если в осенний период за кустами ухаживали при помощи перегноя или перепревшего навоза, азот сейчас необязателен.

Подкармливание ягодных кустарников внекорневым методом (удобрение наносится на листья посредством опрыскивания) устраивают в последние майские дни, делают это сернокислым калием и суперфосфатом — 1-2% растворы, а еще сернокислым марганцем (0,1-0,5%) и борной кислотой (0,01-0,05%).