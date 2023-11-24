Какая опасность может скрываться в бороде

За растительностью на лице нужно хорошо ухаживать

Если мужчина может похвастаться густой бородой, то его вторая половинка может быть в группе риска по заражению бактериальной инфекцией.

«Борода способна стать местом обитания для бактерий стафилококка и стрептококка. А от поцелуев с бородатым человеком может травмироваться кожный покров. Так, через микропорезы проникает кожная инфекция импетиго, при которой обычно сначала появляются болезненные красные пятна, а после — сыпь в виде пузырьков с гноем», — предупреждают дерматологи.

Однако всего этого ужаса можно избежать, если осуществлять за бородой тщательный гигиенический уход.