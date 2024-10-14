Какая будет зима: приметы на Покров Пресвятой Богородицы

Почему церковный праздник тесно связан с погодой

Сегодня, 14 октября, православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Наши предки тесно связывали праздник с наступлением холодов и выпадением первого снега. В нашем материале расскажем, почему, а также назовем приметы, по которым можно определить, какой на Южном Урале будет предстоящая зима.

Наши предки жили по церковному календарю и старались привязывать значимые изменения в природе к церковным праздникам. В середине октября в Средней России уже заметно холодало и нередко выпадал первый снег. На Руси подмечали: как Богородица покрывала верующих своим платком, так и снег покрывает землю, защищая ее от грядущих морозов. Так в народе и стали называть праздник — просто Покров.

За погодой тогда следили тщательно и многое подмечали. Например, наши предки считали, что если к Покрову деревья полностью утратили листву, то предстоящая зима будет снежной и мягкой, а если на деревьях еще достаточно листьев, то морозных дней будет много.

Определяли погоду и по ветру на Покров. На Руси верили, что северный ветер принесет снежную зиму, восточный или западный — суровую, а южный — теплую.

Если же на Покров не было снега, значит, он не выпадет до декабря. В этом году первый снег в Челябинске выпал еще в пятницу, 11 октября. А значит, до декабря снежный покров уже точно установится.

К слову, пока синоптики не дают точных прогнозов о том, какой на Южном Урале будет зима. Если же судить по приметам, то она выдастся холодной и снежной: ветер сегодня преимущественно северный, хоть и очень слабый, а листва на деревьях еще осталась. Но лучше следите за нашими ежедневными прогнозами, чтобы всегда быть в курсе, что творится за окном.