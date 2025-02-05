Какая будет весна, рассказали на МАК в Челябинске

Климатический прогноз озвучил Минсельхоз России

На агроконференции в Челябинске о предстоящей весне рассказал Роман Некрасов, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ. Информацию передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

«В этом году ранняя весна, должны выйти в поля на 5—12 дней раньше сроков. Поэтому задача — обеспечить предприятия АПК раньше материально-техническими ресурсами», — сказал Роман Некрасов.

Эксперт отметил, что нужны засухоустойчивые сорта, которые будут максимально обеспечивать эффективность производства сельхозкультур.

Напомним, Межрегиональная агропромышленная конференция МАК-2025 проходит в Челябинске. Мероприятие собирает около тысячи участников, включая представителей агропромышленного комплекса, экспертов и бизнесменов.

Конференция также включает выставку новинок продукции и услуг для сельского хозяйства. Участники могут установить деловые контакты и обменяться опытом.