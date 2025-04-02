Какая будет погода в сезоне весна — лето в Челябинской области в 2025 году

Синоптики сообщили вероятный прогноз

Кажется, что наступивший апрель в Челябинской области уже бьет все тепловые рекорды? А вот и нет, уверяют синоптики. Хотя средняя температура второго весеннего месяца в регионе составляет +3...+6 градусов, в этом году она будет выше климатической нормы всего на один градус. Что нас ждет в мае и летние месяцы, рассказали в Гидрометеоцентре России.

В мае в Челябинской области и температура, и количество осадков ожидаются около нормы: градусники в среднем покажут +11...+14 градусов, а дождей выпадет от 30 до 61 миллиметра в зависимости от территории.

В июне тоже не обещают ни засухи, ни ливней. Средняя температура будет ниже нормы на 1 градус и составит от +15 до +19 градусов.

В июле осадков выпадет чуть ниже нормы. И только в крайних южных районах дождей пройдет в обычном количестве. Температура ожидается в пределах нормы — около +17...+20 градусов.

В августе, предварительно, тоже без температурных аномалий. Что касается осадков, то на севере региона их будет чуть меньше нормы.

Что касается первого осеннего месяца, то температура ожидается на один градус выше нормы. В плане осадков — все в норме: от 21 до 63 миллиметров.

Подчеркнем: это не значит, что и температура, и количество осадков ожидаются именно такими. Климатическая норма температур рассчитывается путем осреднения ежедневных средних температур за 30 лет. А значит, могут быть и холодные дни, и жаркие. Но большая часть дней ожидается все же в пределах температурных норм.