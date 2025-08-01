Какая будет погода в августе‑2025 в Челябинской области

Гидрометцентр России составил прогноз на последний месяц лета

В августе 2025 года в Челябинской области ожидается средняя температура около 17,4°C, что на 0,5 градуса выше средних многолетних значений. Прогноз дает Гидрометеоцентр России. Месяц обещает быть теплым для жителей региона.

По прогнозам, количество осадков в августе будет в пределах нормы — около 61—75% от средних многолетних значений. Это значит, что дождей будет не слишком много, что позволит избежать серьезных подтоплений и создаст комфортные условия для отдыха на свежем воздухе.

Тем не менее в августе в Челябинской области возможны дожди, в том числе ливни, которые иногда будут сопровождаться грозами. Средняя продолжительность осадков за месяц составит около 60 часов.

Температура воздуха будет колебаться от 8 до 13 градусов ночью и от 19 до 24 градусов днем. Наиболее теплые дни ожидаются в первой половине месяца, когда температура может достигать 25—30 градусов. В конце августа возможны небольшие похолодания.

В течение месяца ожидается от 6 до 10 пасмурных дней. Месяц будет характеризоваться ощутимыми перепадами температуры днем и ночью.

Август — это месяц сбора урожая, заготовок и подготовки к осени. Народные приметы августа часто связаны с наблюдением за погодой, растениями и поведением животных.

По приметам, если в начале августа идут дожди — осень будет дождливой, если сухо — осень обещает быть теплой и сухой.

Много гроз в августе — осень будет долгой и сырой.

Частая паутина в начале августа — к ясной, сухой и теплой осени.

В августе появляется много желтых листьев на березе — осень будет ранняя, если береза остается зеленой — бабье лето будет долгим.

Холодные ночи в конце августа без заморозков — осень будет затяжной и мягкой.

Дни, по которым можно определить погоду осенью

1 августа (Макрида): если с утра сыро и облачно — сентябрь будет дождливым и пасмурным; сухо — будет сухой осенний период.

2 августа (Ильин день): начались дожди — погода «с хвостом», осень с грибами и рябью дождей.