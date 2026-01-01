Как жители Челябинской области проведут длинные январские выходные

Кто-то отдохнет, а кто-то будет работать

Больше трети жителей Челябинской области планируют посвятить новогодние каникулы традиционным визитам к друзьям и родне. Такие данные получили социологи Центра общественного мониторинга и проектов в ходе уличного опроса.

Главным занятием на предстоящие праздники для 39,7% южноуральцев станут походы в гости. На втором месте по популярности — прием гостей у себя (32%). Замыкает тройку лидеров пассивный отдых у экранов: 30,6% респондентов намерены смотреть телевизор, фильмы и сериалы.

Примечательно, что почти каждый четвертый опрошенный (28,5%) указал в своих планах на каникулы работу. Это занятие обогнало по популярности даже домашние хлопоты, ремонт и хобби (27,7%).

«Поскольку период отдыха продолжительный — с 31 декабря по 11 января — люди планируют разнообразный досуг. Мы позволяли давать несколько вариантов ответа, что и отразилось в итоговой статистике», — отмечают социологи.

Среди активных форм отдыха лидируют прогулки в парках и на набережных (23,8%), а также катание на катках, горках и лыжах (19,2%). Культурный отдых (кино, театры, концерты) выбрали 12,9% жителей региона. Путешествия и поездки оказались в планах лишь у 6,9% опрошенных.