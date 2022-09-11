Как жители Челябинска отпраздновали День города

Своими впечатлениями горожане поделились в соцсетях

10 сентября Челябинск отметил свое 286-летие. В городе прошло большое количество праздничных мероприятий, которые посетили несколько сотен тысяч челябинцев и гостей города. Среди них был и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Своими впечатлениями от праздника он поделился в своем Телеграм-канале.

«День рождения Челябинска прошел замечательно. Вместе с семьей и мэром города побывали на нескольких площадках, посмотрели салют. Было много горожан и гостей города. Пообщался с людьми, у всех отличное настроение. Спасибо всем, кто помог организовать такой праздник! Отдельная благодарность нашим правоохранителям за безопасность площадок»,— написал губернатор.

Горожане в социальных сетях также поделились своими впечатлениями от праздника.

«Все прошло супер, атмосфера потрясающая! На концерте на Театральной площади был пропускной режим, никаких пьяных у сцены. Развлекали замечательные ведущие и диджей! Аня Асти потрясающая!»— написала в одном из городских пабликов пользователь Анастасия Антонова.

«Успели побывать на самых разных праздничных площадках, послушать разных артистов, посмотреть экстрим-шоу. И кульминация праздника — классный салют! Очень красиво! Спасибо за такой праздник!»— оставила комментарий пользователь Александра Давыдова.

На площадке у Ледовой арены «Трактор» проходил концерт, где выступили рэпер ST, Клава Кока и Niletto. Зрители остались в восторге:

«Концерт супер!»— написала пользователь Анютка Денисова.

«Великолепно!»— добавила Настя Климова, отметив любимую артистку Клаву Коку.

Некоторые горожане делились видео с концерта, который проходил прямо неподалеку от их домов. Например, атмосферу праздника запечатлела пользователь Вика Май.

Особенно челябинцев впечатлил праздничный фейерверк.

«Классный фейерверк, очень понравился»,— написала пользователь Анна Траутер и поделилась фото.







«Даже в Чурилово был виден салют!! Очень красиво!»— восхитилась Нинелька Ереклинцева.

«Были днем в парке Пушкина и вечером посмотрели салют. День города отмечали со своими лучшим друзьями, все супер»,— добавила Алина Гареева.

Многие горожане также делились фото и видео с концертов и салюта.

А нашим читателям понравился День города?

Фото и видео в тексте: Анна Траутер, «Наш Челябинск» и Вика Май, «Челябинск новости — INBURG», vk.com.