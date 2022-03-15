Как жить в условиях новой реальности без чувства вины

О борьбе с тревогой и смене ценностей рассуждает психолог

В последнее время все живут словно на вулкане. Каждый день мы в ожидании новостей, что жизнь вернется в прежнее русло. Но пока нам лишь приходится приспосабливаться к иным условиям существования, выбивающим почву из-под ног и лишающим привычного комфорта. Как жить в новой реальности? Психолог, гештальт-терапевт Эльмира Кулькова дала ответы на вопросы, которые сейчас возникают у каждого из нас.

— Когда волнение считается нормальным, а когда оно представляет некую опасность для человека?

— Волнение нормально, когда оно адекватно обстоятельствам. Проблема сейчас в том, что граждан России больше волнуют их мысли, фантазии, а не их реальность. По факту прямо сейчас еще мало что случилось (для большинства), но люди, у которых жизнь еще никак не поменялась, уже сильно тревожатся. Необоснованно. Мы все периодически испытываем тревогу относительно непроизошедших событий (неприятный сон). Когда же тревога вызывает серьезное повышение пульса или давления, проблемы с дыханием, желудочно-кишечным трактом и прочие соматические проявления, не дает работать и совершать обычные дела, то требуется помощь специалиста.

Природа тревоги. Тревогу вызывают гормоны стресса: кортизол (он заставляет нас прятаться, замирать) и адреналин (принуждает бежать, действовать, что-то менять). Человек может попасть либо в кортизоловый стресс, либо в адреналиновый. Те, кто в первом, скорее будут лежать под одеялом, а те, кто во втором, как раз и занимаются скупкой товаров.

— Правильно ли продолжить занятия привычными делами (работа, хобби, домашнее хозяйство)?

— Это не только правильное решение, это еще и способ справиться с тревогой и стрессом. Делайте то, что вы можете, где вы чувствуете свою полезность и нужность. Еще древнеримский император Марк Аврелий сказал: «Делай что должен, и свершится, чему суждено». Позже закрепилась такая форма выражения: «Делай что должно, и будь что будет».





— Надо ли устраивать траур, когда трагедия лично тебя не коснулась? Стоит лишать себя радостей жизни?

— Траур — это процесс горевания. Обратитесь внутрь себя и спросите: «О чем я горюю? Что я потерял?» Если дружбу с человеком, живущим на Украине, грусть уместна. Если все в порядке и вы хотите сходить в театр, купить ребенку торт, встретиться с подругой в кафе, но ограничиваете себя из-за стыда — это неправильно. Так отыгрываются внутренние сценарии. Например, в детстве вас научили: если кому-то в семье грустно, другому нельзя проявлять свою радость. Или родители покупали модную одежду, но не разрешали ее носить в школу, так как у других детей не было подобной. Такое поведение приносит вред всем. Другому человеку не поможет, если вы лишите себя радостей жизни, не полегчает, если вам станет плохо. Пример: друг ударил палец молотком, а вы из солидарности ударили себя. Вам теперь тоже больно, но боль друга не стала меньше.

— Если страдания чужих людей меня очень задевают, что делать?

— В происходящем мы видим свои внутренние процессы, это называется метафоричностью мышления. Сегодня, наблюдая за страданиями людей, кто-то вспоминает себя в школьные годы, когда был в классе изгоем. Поймите, что именно ваша психика пытается пережить через ситуацию, которую вы видите? Если проблема сильно задевает, первое, что предпринимаем, — не смотрим, фильтруем каналы восприятия информации. Если вы не можете повлиять на ситуацию, не нужно в нее тотально погружаться. Второе — стабилизируем себя через общение с близкими людьми, выстраиваем с ними живой и теплый контакт (не только вербальный, но и тактильный). Также можно собрать гуманитарную помощь или поддержать местные благотворительные фонды, приюты для животных (и не только финансово). Мера компенсирует психике процесс ощущения того, будто вы как-то отвечаете за происходящее с другими, за то, что у вас есть, а у других нет.





— Я боюсь спецоперации. Как избавиться от мыслей, что мы можем потерять размеренную жизнь и вообще умереть?

— Здесь сложнее, ведь мы действительно не можем знать, как сложится дальше. Но стоит вспомнить свои предыдущие кризисы, которые вами были успешно пройдены. Совсем недавно мы как-то справились с пандемией: поменяли работу или изменили ее формат, взаимодействовали с близкими 24/7, делили стол и компьютер с детьми. Наша психика имеет большие адаптационные механизмы. Сейчас информация поступает слишком быстро и в большом объеме, мы перегружены новостной повесткой, нам трудно делать выбор и строить планы на будущее, поэтому снижаем количество потребляемой информации. И важно понимать, что мы живем на территории РФ, здесь нет боевых действий, нет предпосылок к продовольственному коллапсу. Не надо загонять себя в угол.

— А если будет война, все утратит смысл?

— Нет, просто смыслы поменяются. Мы уже поняли: что казалось ранее важным, на самом деле не так ценно. Прошло три недели, а нам уже не нужны новые айфоны, машины, нам хочется сохранить благополучие в семье. Так происходит с каждым кризисом. До пандемии нам было важно, где в офисе стоит наш стол — у окна или стены. Когда мы начали работать из дома, важность приобрело качество связи. Ценности меняются, а смыслы всегда приходится отыскивать внутри себя. Мировое потрясение может поменять внешнюю реальность, но внутренняя, как правило, сохраняется.

— Как не поддаться панике, когда другие скупают товары?

— Сохраняем холодную голову. Если соседка несет из магазина две упаковки стирального порошка, это не повод бежать в супермаркет. Рассуждаем здраво: гречиха выращивается на территории нашей страны, мы точно не останемся без гречки. Зачем закупаться на полгода вперед? Чтобы в крупе поселились насекомые и она стала непригодной для пищи? У иностранных производителей наверняка имеются свои аналоги. Если говорить об отдельных вещах, типа корма для больного кота, то имеет смысл его взять при рисках прекращения поставок.





— Если потерял работу, как избавиться от чувства безысходности?

— Безысходность — это отсутствие выхода. Вы точно хороши искали, смотрели вакансии, встали на биржу труда, получили переквалификацию от государства? Если нет, то о безысходности говорить рано. Сайты заполнены предложениями. Возможно, придется сменить сферу деятельности, но работа всегда найдется. Если вы только-только остались без работы и оказались во власти тревоги, наберите телефон доверия.

— Если кто-то из близких, знакомых лишился работы, где-то говорят о сокращениях, как не проецировать это на себя?

— Иногда можно сесть и побояться. Взять лист бумаги и расписать все возможные ситуации и пути их решения, рассматривая и худшие сценарии. Так мозг, вместо запугивания, займется продуктивной деятельностью. Да, потерять источник дохода страшно, но учимся возвращать себя в тело и говорим себе: пока я дышу, у меня есть руки, я могу справиться со своей жизнью не таким, так другим способом.

— Домохозяйкам надо срочно искать работу?

— Если бы я была домохозяйкой, я бы сначала узнала о своих правах. Может быть, семья может претендовать на статус малоимущей и какие-то пособия. Если вы не можете работать по объективным причинам, оформите льготы. И всегда опираемся на реальность: если существует угроза и семье не хватает денег на жизнь, надо искать работу; если все стабильно, надо успокоиться.

— Как объяснить ситуацию детям?

— Оградить детей от негатива не получится: соцсети, сайты, телевидение делают их очень подкованными, подрастающее поколение многое знает и без родителей. Говорите честно, тогда у ребенка будет больше доверия к вам. Не отрицайте происходящего, но и не сгущайте красок. Будьте опорной взрослой фигурой, донесите до ребенка, что семья справляется, расскажите о своем видении ситуации и что приложите все усилия, чтобы найти выход из любого положения.

— Стыдно переживать, что лишился заграничной поездки, бренда одежды, социальной сети, когда другие лишаются жизни?

— Умейте отделять свою жизнь от другой. У каждого своя боль, но чужая потеря не отменяет вашей грусти по несостоявшимся надеждам. Да, вам легче справиться, но вы имеете право на свои чувства и их проживание. Мы не меряемся болью. Если меня что-то беспокоит, это так же важно, как и беспокойства других людей, хотя это могут быть совершенно разные масштабы.