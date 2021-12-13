Как зеленый чай может навредить здоровью

Врачам известно о серьезном побочном эффекте

Мнение, что зеленый чай для здоровья лучше черного, можно считать ошибочным. Главное, чтобы сырье было качественным, тогда чаепитие доставит и удовольствие, и полезные вещества в организм. Однако с употреблением зеленого чая нужно проявлять осторожность.

«При ежедневном потреблении зеленого чая можно получить такую проблему со здоровьем, как подагра. Спровоцирует заболевание мочевая кислота, концентрация которой повышается от напитка», — остерегают ревматологи.

Подагру относят к одной из разновидностей артрита, для нее характерно развитие сильного суставного воспаления, обычно возникающего в ногах и затрагивающего большие пальцы ступней. К болезни приводит скопившаяся в суставах в виде кристаллов мочевая кислота. Накопления образуются, когда организм не справляется с переработкой и выведением этой кислоты.

Такую взаимосвязь удалось обнаружить ученым в ходе исследований. Также наука определила, что от черного чая и фруктовых соков подобного не происходит, так что пить зеленый чай лучше дозированно.