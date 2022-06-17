Как заставить ребенка читать летом — челябинский психолог

Почему для этого не стоит использовать подкуп и подарки

Прихода каникул с нетерпением ждут не только школьники Челябинской области, но и их родители. Вот только мамы и папы продолжают ломать голову — стоит ли летом нагружать ребенка учебой? Одни считают, что это время нужно посвятить отдыху, другие видят в повторении пройденного материала и чтении книг тренировку для мозгов. Как правильно найти золотую середину, ИА «Первое областное» узнало у директора челябинского центра психологической диагностики, педагога-психолога высшей квалификационной категории Жанны Кульковой.

«Мозг — орган, требующий постоянного нахождения в тонусе. Если мы на какой-то момент его абсолютно „обесточим“, „выключим“ и перестанем им пользоваться, он может атрофироваться. Поэтому летом потребности ребенка в познании, которые выключить практически невозможно, должны быть соответствующим образом удовлетворены и организованы взрослыми. Главное — не перегнуть»,— говорит Жанна Кулькова.

Устраивать во время каникул 45-минутные занятия с понедельника по пятницу, как и жить в режиме тотального безделья, как отмечает психолог, — две крайности. Вместо этого лучше организовать для ребенка чтение книг и другие связанные с развитием общего уровня культуры и интеллекта занятия. В них, по словам психолога, не должно быть цели опередить или укрепить учебный материал.



«В летних занятиях главное — интерес ребенка. Он формируется в первую очередь родителями, когда они не заставляют, а сами заинтересовываются и вовлекаются в процесс. Здесь им в том числе помогут списки чтения на лето, которые выдают в школах, индивидуальные задания от педагогов для сохранения уровня знаний»,— продолжает Жанна Кулькова.

Повысить интерес ребенка в семье, где уже есть дети, специалист предлагает в игровой форме. Когда старшие берут роль домашнего учителя и расширяют кругозор, словарный запас младших. Первые при этом повторяют то, что уже знают, и весь этот процесс благотворно влияет на всех участников.

Если ребенок один в семье — используйте летние каникулы в качестве развивающего, формирующего общие интеллектуальные представления периода.

«Помните, что „пятой четверти“ быть не должно. Вместо прописей, если речь идет об ученике начальной школы, дайте ребенку пачку пластилина. Пусть лучше развивает мелкую моторику, чтобы потом ему было сподручнее держать ручку или карандаш», — говорит психолог.

А вот беглое чтение, по мнению Жанны Кульковой, — это залог успешной учебы. Идеальный вариант для формирования и отработки этого навыка — первая половина дня. Если взрослые могут проконтролировать этот процесс только вечером и при этом все проходит без негатива — пожалуйста.

«Но все же не забывайте о современных формах общения. Если ребенок, допустим, во время маминого обеда по телефону прочитает ей сказку или запишет процесс чтения на аудио — это тоже вариант», — добавляет Жанна Кулькова.

А вот использовать в качестве мотивации к чтению подкуп — «Ты прочитаешь, а я тебе дам деньги или что-нибудь куплю» — лучше с осторожностью. Психолог считает, что такой механизм побуждения к познавательной активности впоследствии ребенок может перенести во взрослую жизнь.

По словам собеседницы информационного агентства, с возрастом и повышением уровня культуры и образования дети становятся менее меркантильны и материальны. Они все больше становятся заточены на похвалу и эмоциональную поддержку: «Молодец! Сегодня прочитал больше или быстрее, чем вчера. У тебя получилось так мне прочитать, что мне даже самой было интересно».

Подобная форма похвалы, как объясняет Жанна Кулькова, уже вытесняет конфетки, которые раньше имели для ребенка большее значение.

«Это говорит о том, что ребенок выходит на уровень самоорганизации. Это пригодится и во взрослом возрасте — чтобы похвалить себя, ему не придется делать это через покупки. А родители, которые по-прежнему стимулируют ребенка вкусностями или материальными ценностями, оказывают медвежью услугу. Чтобы почувствовать себя молодцом, ребенку в будущем нужно будет купить, условно, «Ролекс» или большую красную машину. Просто так почувствовать себя хорошим и успешным у него может не очень-то и получиться», — добавляет Жанна Кулькова.

Поэтому лучше ребенка обнять и похвалить, не возводя материальные поощрения в абсолют.

Специалист также советует летом ставить себя на место ребенка. Ведь многие взрослые сами достаточно безмятежно и «по-тюленьи» проводят время в отпуске. Но даже находясь в другом городе, есть масса способов помогать ребенку проявлять интерес к той же истории, географии, к окружающему миру, многообразию культур, традиций и народностей. Достаточно просто разговаривать.

«Речь — основа всего. Как устная, так и письменная. Предлагайте ребенку прочитать небольшой буклет на экскурсии и рассказать о том городе или том месте, где вы находитесь. На примере исторических личностей подтягивать математику: „На сколько лет раньше нас жил Петр Первый? И вот эти очень простые, элементарные математические вычисления помогут ребенку сохранить интерес и мотивацию к учебе, держаться в тонусе, чтобы в сентябре не было мучительно больно», — добавила Жанна Кулькова.

Специалист заверила: не один из детских психологов не поддержит идею активной и постоянной работы ребенка в одном и том же режиме. Детская психика должна иметь возможность релаксировать, переформатироваться и летом выходить на иные формы освоения мира.