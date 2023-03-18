Официально трудоустроенные сотрудники могут воспользоваться случаем, когда разрешен оплачиваемый выходной. Обо всех способах рассказали на портале «Госуслуги».
Один из наиболее простых способов — записаться на медосмотр или диспансеризацию. День прохождения обследований работодатель должен будет сделать оплачиваемым выходным.
Также можно получить доплату или дополнительный отдых за сверхурочную работу.
«Первые 2 часа работы — оплата не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Вместо повышенной оплаты — дополнительное время отдыха, не короче переработки», — отметили на «Госуслугах».
Поощрение полагается и за работу в выходные либо праздничные дни. Оплата должна быть в двойном размере либо в обычном, но с учетом отгула.
Четыре выходных дня в месяц с выплатой среднего заработка за счет Социального фонда России положено родителям ребенка с инвалидностью.
Также два оплачиваемых отгула дают за донорство крови: в день сдачи и в любой другой по желанию.
Помимо прочего, каждый работник должен получить минимум 28 календарных дней отпуска за каждый год работы с оплатой в размере среднего заработка.