Как взять отгул или оплачиваемый выходной

«Госуслуги» назвали возможные варианты

Официально трудоустроенные сотрудники могут воспользоваться случаем, когда разрешен оплачиваемый выходной. Обо всех способах рассказали на портале «Госуслуги».

Один из наиболее простых способов — записаться на медосмотр или диспансеризацию. День прохождения обследований работодатель должен будет сделать оплачиваемым выходным.

Также можно получить доплату или дополнительный отдых за сверхурочную работу.

«Первые 2 часа работы — оплата не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Вместо повышенной оплаты — дополнительное время отдыха, не короче переработки», — отметили на «Госуслугах».

Поощрение полагается и за работу в выходные либо праздничные дни. Оплата должна быть в двойном размере либо в обычном, но с учетом отгула.

Четыре выходных дня в месяц с выплатой среднего заработка за счет Социального фонда России положено родителям ребенка с инвалидностью.

Также два оплачиваемых отгула дают за донорство крови: в день сдачи и в любой другой по желанию.

Помимо прочего, каждый работник должен получить минимум 28 календарных дней отпуска за каждый год работы с оплатой в размере среднего заработка.